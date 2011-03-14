Курс НБУ на 15.03.11

Офіційний курс НБУ на 15.03.11 100 USD США – 793.5100 (на 14 березня – 793.5100)100 EUR – 1106.7877 (на 14 березня – 1092.9013)10 RUR – 2.7683 (на 14 березня – 2.7714)Облікові курси банківських металів на 15.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113035.50 (на 14 березня-111865.07)961XAG10Срібло-2870.92 (на 14 березня-2705.87)962XPT10Платина-139578.41 (на 14 березня-140292.57)964XPD10Паладій-59989.36 (на 14 березня-59989.36)

Офіційний курс НБУ на 15.03.11 100 USD США – 793.5100 (на 14 березня – 793.5100) 100 EUR – 1106.7877 (на 14 березня – 1092.9013) 10 RUR – 2.7683 (на 14 березня – 2.7714) Облікові курси банківських металів на 15.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 113035.50 (на 14 березня – 111865.07) 961 XAG 10 Срібло – 2870.92 (на 14 березня – 2705.87) 962 XPT 10 Платина – 139578.41 (на 14 березня – 140292.57) 964 XPD 10 Паладій – 59989.36 (на 14 березня – 59989.36)

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