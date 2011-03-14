Анонс на 15 березня

* На території ГЕС Київського водосховища відбудеться зустріч керівництва Міністерства екології і природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України і ВАТ «Укргідроенерго» з представниками ЗМІ.

* Голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій Ченчевий відвідає хімлабораторію Управління екологічного нагляду з метою оглянути ресурси лабораторії, що здійснює контроль за об`ємами і кількісним та якісним складом стоків підприємств Києва, які поступають в міську систему каналізації.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Чи якісна молочна продукція на ринку України?», а також всеукраїнська виставка неякісної промислової і харчової продукції, присвячена Всесвітньому дню споживача. Організатор - ДП «Укрметртестандарт».

* Прес-конференція на тему: "Як повернути українську митницю лицем до людей". Учасники: розділ комітету ВРУ з питань податкової і митної політики Віталій Хомутинник; голова Асоціації митних брокерів України Володимир Лінник; голова ВГО "Союз ветеранів Митної служби України" Анатолій Колос; перший віце-президент Українського союзу підприємців і промисловців Сергій Прохоров; керівництво Державної митної служби України.

* Прес-конференція на тему: «Японська АЕС: другий Чорнобиль?». Учасники: президент ВГО інвалідів «Союз Чорнобиль», президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль», начальник зміни Чорнобильської АЕС в день аварії в 26.04.1986 р. Юрій Андрєєв; експерт з питань енергетики Національного екологічного центру України Дмитро Хмара.

* Прес-конференція голови ДПС України Віталія Захарченко на тему: „Автоматичне відшкодування ПДВ: перші результати”.

* Круглий стіл на тему: «Корпоративні конфлікти в Україні». Організатор - Інститут Горшеніна. Учасники: Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні; Ігор Графський, глава представництва ВАТ «Татнефть» в Україні; Павло Кадацький, гендиректор Групи компаній «ТЕКТ»; Сергій Власенко, член Комітету ВРУ з питань правосуддя; Сергій Козяков, адвокат; Олександр Скляренко, адвокат, радник судової практики ЮФ «Magisters»; Андрій Семидідько, директор Антирейдерського союзу підприємців України; Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі». Питання: Наскільки поширені в Україні корпоративні конфлікти? Як змінилася ситуація за останній рік? Приклади гучних корпоративних конфліктів (рейдерських атак) в Україні. Шляхи запобігання і боротьби з рейдерськими атаками в Україні та ін.

* Круглий стіл на тему: «Податковий кодекс: вчора, сьогодні, завтра», який відбудеться в рамках підготовки до Всеукраїнського форуму підприємців за ініціативою А.Яценюка.

* Прес-конференція на тему: "Початок форвардних операцій на ринку зерна: прогнози і перспективи". Учасники: Роберт Бровді, генеральний директор ТОВ "Хліб Інвестбуд"; Олександр Маренець, генеральний директор Аграрного фонду України.

* Круглий стіл на тему: «Втручання в роботу залізничного транспорту. Підвищення рівня безпеки напередодні впровадження швидкісного руху в рамках підготовки до Євро-2012». Запрошені: Іван Прошковський, начальник управління воєнізованої охорони “Укрзалізниці”; Володимир Крот, перший заступник начальника ГУ безпеки руху і екології; Вадим Слободянюк, заступник начальника Управління МВС на Південно-Західній залізниці; Володимир Лапін, начальник служби відомчої воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці; Вадим Яременко, перший заступник начальника служби відомчої воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці та ін.

* Прес-конференція на тему: «Наслідки зсуву земної осі після землетрусу в Японії». Учасники: директор Головної астрономічної обсерваторії НАНУ Ярослав Яцків і провідний науковий співробітник відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики ім. С.Субботіна НАНУ Тетяна Цвєткова.

* Під головуванням першого заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Юрія Хіврича відбудеться нарада, присвячена виконанню завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в 2010 р. і завдання на 2011 р.

* В Антимонопольному комітеті України відбудеться брифінг, присвячений підсумкам розслідування про цінову поведінку основних учасників ринку пального. Буде повідомлено про рішення Комітету у справі, порушеній за фактом стрімкого підвищення цін на бензин.

* Відбудеться презентація-обговорення Альтернативної пенсійної реформи, розробленої профспілковими і громадськими організаціями. Будуть оприлюднені альтернативні підходи до реформування соціальної сфери, наповнення і управління пенсійними фондами.Участники: голова Союзу жінок України «За майбутнє дітей» Валентина Семенюк-Самсоненко, голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, головний фахівець Департаменту кадрового забезпечення МВС Юрій Солод, головний консультант Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Надія Калинич, старший консультант Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів Марія Савченко та ін.

* Відбудеться засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин.