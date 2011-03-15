У столиці в кінці травня пройде Перший міжнародний бізнес-форум Києва

У столиці 26-28 травня пройде Перший міжнародний бізнес-форум Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що цей форум стане масштабним проектом столичної влади щодо налагодження конструктивного співробітництва з бізнесом.

Організаційний комітет з підготовки та проведення Форуму очолив голова КМДА Олександр ПОПОВ. До організаційного комітету також увійшли перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, заступники голови Руслан КРАМАРЕНКО та Олександр ПУЗАНОВ, начальник Головного управління економіки та інвестицій Ігор ДОВБАНЬ, начальник Головного фінансового управління Володимир РЕПІК та начальник Управління міжнародних зв’язків Тарас ГОЛОТА.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, основною метою Форуму є сприяння у пошуку та залученні інвестицій вітчизняних та зарубіжних компаній для впровадження на території міста ефективних рішень, які сприятимуть соціально-економічному розвитку Києва.

«Зараз місто активно працює над тим, щоб повернути довіру інвестора, яка була втрачена за останні роки. Для цього ми переглядаємо результати старих інвестиційних конкурсів, які не реалізуються. Нові інвестиційні проекти, які виносяться на конкурси, проходять через спеціальну комісію, до складу якої у рівному співвідношенні увійшли представники профільних управлінь та депутати від різних політичних сил», - зазначив він.