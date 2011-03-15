У Брюселі пройде засідання Комітету з парламентської співпраці між Україною та ЄС

15-16 березня у Брюселі відбудеться 16-е засідання Комітету з парламентської співпраці між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ.

За його словами, очікують, що комітет, до складу якого входять народні депутати України і члени Європейського парламенту, дасть свою оцінку перспективам укладення договору між Україною і ЄС про асоціацію і створення зони вільної торгівлі, розгляне виконання Плану дій з лібералізації візового режиму, економічні і секторні питання.

Крім того, члени комітету планують обговорити питання внутрішньополітичного розвитку в Україні, зокрема, хід розпочатих в Україні системних реформ, спрямованих на наближення України до ЄС.

За результатами засідання буде прийнято завершальну заяву і рекомендації засідання.