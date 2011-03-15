Головне на 15 березня

Енергетика

Рівень радіаційного фону після пожежі на четвертому реакторі японської АЕС "Фукусіма-1" може загрожувати здоров`ю населення.

Про це міністр закордонних справ Японії Такзакі МАЦУМОТО заявив під час прес-конференції, яка пройшла після закінчення зустрічі глав МЗС "великої вісімки" у Парижі, передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

"На четвертому реакторі (АЕС "Фукусіма-1") була пожежа, радіаційний фон (у районі АЕС) може бути небезпечний для здоров`я людей", - сказав міністр.

"Щодо третього реактора, ми намагаємося охолодити його, і ми попросили населення, що знаходиться в районі 20 кілометрів від АЕС, евакуюватися, а тих, хто живе на відстані 30 кілометрів, не виходити з будинків. Ситуація, як і раніше, складна. Ми робимо все можливе, щоб розв`язати цю проблему", - додав Т.МАЦУМОТО.

НАЕК "Енергоатом" у четвер, 17 березня, проведе планові навчання з ліквідації наслідків аварійної ситуації на базі Хмельницької АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, метою навчань є перевірка боєздатності підрозділів пожежної частини охороні АЕС, відпрацювання взаємодії оперативного персоналу ХАЕС і підрозділів пожежної охорони, відпрацювання дій рятувальників з гасіння електроустаткування, яке знаходиться під напругою.

Країни-члени ЄС, що використовують ядерну енергетику, домовилися провести додаткові випробування атомних електростанцій (АЕС) у світлі останніх подій в Японії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні в Брюсселі журналістам комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР після зустрічі з міністрами енергетики, представниками регуляторів ядерної енергетики та представниками компаній, що займаються ядерною енергетикою в країнах ЄС.

«Це була спільна згода. Велика частина країн була представлена, і ніхто не виступав проти пропозиції провести стрес-тест на європейському рівні для як можна більшої кількості АЕС», - сказав комісар.

Він зазначив, що вже наступного тижня відбудеться ще зустріч на високому рівні, завданням якої стане визначення загальних критеріїв для проведення додаткових тестувань європейських АЕС.

«Це переоцінка, якщо хочете, всіх потенційних ризиків: землетруси, цунамі, терористичні атаки...», - сказав Г.ЕТТІНГЕР.

Комісар ЄС також зазначив, що оскільки безпека є спільним питанням, Євросоюз був би зацікавлений у тому, щоб подібні випробування були проведені й у сусідніх із ЄС країнах, а також у країнах-учасницях Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

«Ми хочемо запропонувати нашим партнерам приєднатися до цих випробувань, у тому числі й у питанні визначення критеріїв», - сказав комісар ЄС.

Заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) за спожитий із початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.) природний газ продовжує зростати й, станом на 14 березня ц.р., згідно з даними оперативного моніторингу, вже перевищила 6,2 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго, рівень оплати - 46%).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що найбільші борги за спожитий для виробництва теплової енергії природний газ накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1,06 млрд. грн.), Дніпропетровської (887 млн. грн.), Харківської (792 млн. грн.), Луганської (350 млн. грн.), Запорізької (323 млн. грн.), Одеської (299 млн. грн.), Київської (236 млн. грн.), Львівської (234 млн. грн.), Полтавської (198 млн. грн.), Житомирської (145 млн. грн.) областей, а також АР Крим (253 млн. грн.).

Борг столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. становить понад 1,8 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – 47%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий із початку поточного опалювального періоду природний газ у теплоенергетиків Закарпаття (29%), АР Крим (33%), Донецької (36%), Луганської областей (38%), м. Севастополь (39%), Житомирської та Кіровоградської (по 41%), Дніпропетровської (42%) і Харківської областей (44%).

Хоча побутові споживачі в цілому сумлінно оплачують вартість комунальних послуг, у т.ч. вартість спожитої теплової енергії, в ДК «Газ України» сплачені громадянами грошові кошти в повному обсязі не надходять, повідомляє прес-служба компанії.

ДК «Газ України» вимагає від керівників теплопостачальних підприємств-боржників прискорити розрахунки за спожитий природний газ і привести його споживання у відповідність із виділеними плановими обсягами.

У разі незадовільних розрахунків із компанією, поставки природного газу підприємствам ТКЕ будуть обмежені до виділення планових обсягів.

Фахівці ДК «Газ України» виїдуть у регіони для надання підприємствам із газопостачання та газифікації необхідної допомоги з обмеження поставок природного газу підприємствам ТКЕ-боржникам.

ДК «Газ України» звертає також увагу керівництва місцевих органів влади на необхідність посилення дисципліни споживання природного газу та його оплати.

Також компанія зазначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження опалювального періоду 2010-2011 рр.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відклав винесення ухвали у справі про різке підвищення цін на нафтопродукти у грудні 2010 року - січні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив державний уповноважений АМКУ Микола БАРАШ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, таке рішення комітет прийняв сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, за його словами, рішення АМКУ було вже фактично готове, проте деякі компанії надали додаткові матеріали у цій справі, і комітет прийняв рішення про перенесення остаточного рішення.

Як зазначив М.БАРАШ, 4 січня Антимонопольний комітет порушив справу проти п`яти великих нафтотрейдерів: ТОВ "Континент Нафто Трейд" (WOG), ТОВ "Альянс Холдинг" (Shell), ПП "Окко-нафтопродукт" (ОККО), ПІІ "Лукойл Україна" (Лукойл) і СП ТОВ "Кершер" (ТНК).

Як з`ясував АМКУ, відповідачі без об`єктивно виправданих причин одночасно збільшували і встановлювали на однаковому рівні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на власних АЗС. У той же час це зумовило різке збільшення цін саме у грудні 2010-го - січні 2011 року.

За словами М.БАРАША, за цей період роздрібні ціни на бензин А-95 виросли на 60 коп. за літр - на 8% на місяць. При цьому він додав, що відповідачі не пов`язані один з одним і у них має бути конкуренція, оскільки ці суб`єкти мають різних постачальників нафтопродуктів, що їх вони закуповують за різними цінами.

Зокрема, відповідачі закуповували паливо за цінами, які відрізнялися на 124-144 дол. за тонну і мали різні джерела постачань, - як вироблені в Україні, так і за кордоном. Істотно відрізнялася і кількість залишків палива, а наявний їх об`єм давав відповідачам можливість безперебійно здійснювати реалізацію палива уроздріб на власних АЗС.

Також М.БАРАШ додав, що можлива сума штрафу для цих нафтотрейдерів може скласти до 10% від річного виторгу компанії.

Уряд не застосовуватиме жорстких заходів до продавців нафтопродуктів за встановлення ними цін, вищих від рекомендованих максимальних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу журналістам у Єрусалимі.

Він підкреслив, що уряд не обмежував ціну на бензин і дизельне паливо, а за узгодженням з виробниками і постачальниками нафтопродуктів встановив ціновий коридор для цін на бензин і дизельне паливо.

"У процесі переговорів був встановлений так званий коридор, у межах якого можуть змінюватися ціни на нафтопродукти. Якщо цей коридор добровільно встановлений, значить, він повинен виконуватися так само на добровільній основі. Тому ми не плануємо ніяких жорстких санкцій проти тих компаній, які не дотримуються цього цінового коридору", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд проводитиме "акуратну" політику щодо ринку нафтопродуктів. "Ми прекрасно знаємо, що поки наші заводи не запрацюють і ми не зможемо забезпечити перевищення пропозицій на ринку нафтопродуктів, ми повинні вести досить акуратну політику", - сказав прем`єр.

Разом з цим він зазначив, що по фактах завищення цін на нафтопродукти можуть проводити спеціальні розслідування, у результаті яких до тих, хто безпідставно підвищує ціни, можуть застосовуватися спеціальні санкції.

Також М.АЗАРОВ підкреслив, що на сьогодні ніяких передумов для виникнення дефіциту нафтопродуктів в Україні не існує. У держрезерві, за словами прем`єра, будуть накопичені достатні запаси нафтопродуктів. Він сказав, що створити необхідний запас енергоресурсів доручено Міністерству енергетики і вугільної промисловості, Мінекономрозвитку і Держрезерву.

"Найближчим часом треба закласти і створити необхідний запас нафтопродуктів, який дозволив би нам переживати складні часи, які можуть бути на ринку нафтопродуктів", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він сказав, що сьогодні в Ізраїлі бензин коштує майже у два рази дорожче, ніж в Україні. "А постачальники ж одні і ті самі, за великим рахунком", - підкреслив прем`єр.

Фінанси

Верховна Рада України cхвалила у другому читанні проект закону "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 330 народних депутатів з 409, зареєстрованих в сесійній залі.

Схвалення законопроекту підтримали фракції більшості - Партії регіонів, КПУ, Народної партії та група "Реформи заради майбутнього", а також частина фракції «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС.

Три статті та прикінцеві положення законопроекту були скеровані на повторне друге читання. Після їх розгляду та схвалення законопроект буде винесено на розгляд та ухвалення в цілому.

Прийнятий законопроект чіткіше визначає коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Так, до числа таких суб’єктів додатково включені голова, заступник голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, члени Вищої ради юстиції, члени Центральної виборчої комісії.

Таким чином, до кола суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення законопроект відносить Президента України, голову Верховної Ради, його першого заступника та заступника, прем`єр-міністра України, першого віце-прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністрів, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів, та їх заступників, голову Служби безпеки України, генерального прокурора, голову Національного банку України, голову Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народних депутатів України, депутатів Верховної Ради АРК, депутатів місцевих рад тощо.

Законопроект також встановлює обмеження (використання службового становища, одержання подарунків, роботи близьких осіб, фінансового контролю) для посадових осіб, юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

У проекті запроваджується положення, яке визначає конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. У проекті передбачається обов’язок вжиття особою, яка уповноважена на виконання функцій держави, заходів з недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів. Така особа також зобов’язується повідомити безпосереднього керівника (у разі його наявності), організацію за місцем роботи, орган, на який покладається проведення спеціальної перевірки такої особи, про наявність особистих інтересів чи обставин, що можуть призвести до невиконання чи неналежного виконання нею своїх посадових обов`язків.

Крім того, законопроект захищає гарантоване Основним Законом право на свободу зайняття підприємницькою діяльністю і виключає фізичних осіб-підприємців із числа тих, хто може бути притягнутий до відповідальності за корупційні правопорушення.

Законопроект також конкретизує умови, коли на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах можуть поширюватись обмеження, встановлені антикорупційним законодавством. Таким чином, обмеження, передбачені проектом закону "Про засади запобігання і протидії корупції в Україні", поширюватимуться на членів окружних/територіальних та дільничних виборчих комісій, а також на помічників-консультантів народного депутата України на громадських засадах лише під час виконанням ними своїх функцій.

Цей законопроект чітко визначає коло суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. До їх числа віднесені: Президент України, Верховна Рада, Кабінет міністрів, а також органи державної влади у межах повноважень, визначених законом. При цьому координація реалізації органами виконавчої влади антикорупційної стратегії, яка визначається Президентом України, здійснюється у порядку, встановленому законом, спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики. Такий орган створюється (визначається) Президентом України. Координація діяльності правоохоронних органів здійснюється Генеральним прокурором та підпорядкованими йому спеціалізованими прокурорами.

У проекті закону передбачається, що органам державної влади, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатні майно та послуги. Цим законопроектом визначено правовий режим дарунка (пожертви). Крім того, передбачено вичерпний перелік випадків, коли отримання дарунка забороняється. Так, згідно зі статтею 718 Цивільного кодексу України, дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі, майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Запропонована норма встановлює заборону, зокрема, на дарунки від юридичних і фізичних осіб за рішення, які приймаються в їх інтересах, а також коли особа, яка дарує дарунок, є підлеглою особою. Заборона також поширюється на всі випадки одержання дарунка у зв’язку з використанням особою службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.

Дозволяється отримання дарунка, вартість якого не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати. При чому обмеження у вартості дарунка не поширюється на дарунки, які даруються близькими особами, а також на випадки одержання загальнодоступних знижок на товари, послуги, загальнодоступних виграшів, призів, премій, бонусів. Новелою даного законопроекту є те, що дарунки, одержані особами, уповноваженими на виконання функцій держави, як дарунки для державних органів або органів місцевого самоврядування є, відповідно, державною чи комунальною власністю. Таким чином, усі отримані посадовою особою дарунки повинні бути передані державі або органу місцевого самоврядування. У разі порушення цього правила дії посадової особи можуть розцінюватись як привласнення державного майна. У такому випадку особа притягується до кримінальної відповідальності у визначеному кримінальним законодавством порядку.

Цим законопроектом встановлюються обмеження мати у безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв`язку з виконанням повноважень близьким особам. Це обмеження стосується Президента України, голови Верховної Ради, його першого заступника та заступника, прем`єр-міністра України, першого віце-прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністрів, міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів, та їх заступників, голови СБУ, генерального прокурора, голови НБУ, голови Рахункової палати, Уповноваженого ВР з прав людини, голови Верховної Ради АРК, голови Ради міністрів АРК тощо.

Законопроектом передбачається пряма заборона відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, надавати недостовірну чи не в повному обсязі інформацію.

Передбачається також ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, - єдиної бази даних, у якій зосереджуватимуть відомості про всіх осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Національний банк України наполягає на тому, щоб банки надавали дані про двадцять найбільших акціонерів.

Про це йдеться в листі регулятора до банків №41-112/1118-3551 від 14 березня 2011 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк нагадує, що дана вимога закріплена в його нормативних актах про звітність, яка подається банками в НБУ.

«…Інформація про двадцять найбільших учасників банку для складання звіту надається на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів і повинна підтверджувати актуальний склад власників акцій банку на дату заповнення звітності. У разі наявності в реєстрі власників іменних цінних паперів даних про номінального утримувача акцій необхідно розкрити відповідну інформацію про власників акцій банку, за дорученням і на користь яких він діє», – йдеться в листі.

НБУ нагадує, що банк також зобов`язаний надавати Національному банку України актуальну інформацію щодо повного найменування, адреси, платіжних реквізитів, паспортних даних акціонера, залежно від того, чи є він фізичною або юридичною особою.

У перелік двадцяти найбільших акціонерів банку до звітності повинні вноситися дані з урахуванням опосередкованого володіння акціями.

У разі недотримання банками вищезгаданих вимог Національний банк України застосовуватиме до таких банків відповідні заходи впливу.

Верховна Рада України затвердила звіт уряду про виконання державного бюджету України на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосували 243 народні депутати з 379, зареєстрованого в сесійній залі.

Постановою передбачено затвердити звіт Кабінету Міністрів України про виконання державного бюджету за 2010 рік щодо прибутків у сумі 240615,2 млн. грн., щодо витрат - 303588,7 млн. грн., об`єм повернення кредитів - 3427 млн. грн. і об`єм надання кредитів - у сумі 4719 млн. грн., дефіцит у сумі 64265,5 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-лютому 2011 р. (у порівнянних цінах) виріс на 11,9% порівняно з січнем-лютим 2010 року і склав 42,9 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, ріст обсягів роздрібного товарообігу за підсумками січня-лютого 2011 р. зафіксований в усіх областях України. При цьому найбільший ріст у Дніпропетровській обл. - на 19,1% - до 4 млрд. 092,7 млн. грн., Луганській обл. - на 16,4% - до 1 млрд. 422,8 млн. грн., Кіровоградській обл. - на 16,1% - до 695,6 млн. грн., Волинській обл. - на 15,9% - до 781,5 млн. грн., м. Севастополь - на 15,8% - до 461,3 млн. грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів і Національному банку України почати виплати вкладникам "Родовід Банку" (Київ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави за підсумками зустрічі Президента з головою Нацбанку Сергієм АРБУЗОВИМ.

«Найближчим часом НБУ з Кабміном ухвалять спільне рішення про початок виплати вкладів вкладникам «Родовід Банку». Вкладникам повертатимуть вклади незалежно від суми, яку вони поклали на рахунки «Родовід Банку». Це принципова позиція Президента», – цитує прес-служба голову НБУ С.АРБУЗОВА.

(УНІАН)