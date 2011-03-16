Анонс на 16 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: "Можливості залучення фінансування в 2011 році. Анонс серії конференцій Kreston GCG". Учасники: виконавчий директор представництво Варшавської фондової біржі в Україні Андрій Дубецький; партнер юридичної фірми Beiten Burkhardt & Марина Тегіпко; керуючий партнер Kreston GCG Сергій Атамась; керуючий партнер Kreston GCG Андрій Катчик; директор зі стратегії та маркетингу Kreston GCG Максиміліан Луньов.

* Прес-конференція з приводу реалізації проекту «Європейської столиці - якісні продукти». Організатори - КМДА та ВМГО «Молоді Регіони». Учасники: заст.голови КМДА Руслан Крамаренко, голова ВМГО «Молоді регіони» Андрій Пінчук, начальник ГУ з питань захисту прав споживачів Костянтин Соляник і заст. голови КМО «Молоді регіони» Валерій Мещеряков.

* Відбудеться дискусія на тему: «Банк поганих активів - чи є це рішення хорошим для України?». Запрошені: заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України А. Максюта, директор-розпорядник ФГВФО В. Пасічник; постійний представник МВФ в Україні М. Альєр; старший фінансовий спеціаліст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові А. Пригожина, керівник діяльності Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні О. Волошина; тимчасовий адміністратор «Надра Банку» В. Жуковська; голова наглядової ради Platinum Bank Ю. Блащук; голова правління банку «Фінанси і кредит» В. Хливнюк; голова правління «Правекс-банку» С. Наумов; радник ліквідатора Укрпромбанку І. Власюк.

* Прес-конференція на тему: «Вплив катастрофи в Японії на світову економіку». Учасники: виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера Олег Устенко та фінансовий аналітик Ерік Найман. Запрошена також експерт-японіст Олена Мікал.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Фонд "Відродження" допоможе місцевим громадам подолати кризу". Учасники повідомлять про нові ініціативи місцевої влади, спрямовані на реалізацію соціальних проектів в умовах зменшення бюджетного фінансування. Буде підписано Меморандум між Фондом "Відродження" та міськрадою м.Луцька про проведення конкурсу серед громадських організацій для підтримки груп громадян, які постраждали від наслідків фінансово-економічної кризи в Україні. Учасники: Євген Бистрицький, виконавчий директор МФ "Відродження"; Микола Романюк, міський голова м. Луцька; Петро Верзун, голова Волинської обласної ГО «Фонд місцевого розвитку»; Руслан Краплич, директор проектів Антикризової гуманітарної програми МФ "Відродження" (вул. Хрещатик , 4, конференц-зал). Телефони: (044) 461-95-00, 095-276-89-92, pr@irf.kiev.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Розпочне роботу пряма лінія за участю зам.міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Григорія Семчука і читачів «АіФ». Питання: Чи виправдане нестримне зростання тарифів? Споживач завжди неправий? Які рецепти реформування галузі?

* Прес-конференція начальника Українського гідрометцентру Миколи Кульбіди на тему: "Весняний паводок - скасовується". У роботі також візьме участь начальник відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру Вікторія Бойко.

* Прес-конференція на тему: «Дорогий бензин: чи варто переходити на газ і електрику?». Учасники: лідер української команди SIXT UKRAINE Вадим Нестерчук; механік СТО «Дакар» Віталій Бутинець.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Будуть розглядатися: проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів; проект Закону «Про судовий збір»; про організацію роботи Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики.

* У Верховній Раді Україні парламентські слухання на тему: «Сучасний стан та актуальні завдання з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи».

* Прес-конференція на тему: "Порушення прав трудящих і профспілок в Україні". Організатор - Всеукраїнська профспілка «Народна солідарність». Буде поширена інформація і документи про факти не реагування компетентних державних органів (Прокуратура, МВС, Інспекція праці Мінсоцполітики тощо) на випадки грубих порушень базових трудових прав найманих працівників (невиплата заробітної плати або її виплата в розмірах, менших від встановлених законодавством та колективними угодами, незаконні скорочення працівників і т.п.).

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