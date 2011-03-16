Народний депутат України від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ став лауреатом конкурсу «Людина року» в номінації «юрист року».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

Як повідомляється, вручення дипломів лауреатам п`ятнадцятої ювілейної загальнонаціональної програми «Людина року-2010» відбулося 15 березня.

Як повідомили в генеральній дирекції конкурсу, С.КІВАЛОВ за підсумками 2010 року став найактивнішим депутатом – юристом, зареєструвавши найбільшу кількість законопроектів, і частіше за інших парламентаріїв виступав з трибуни Верховної Ради.

«Для мене і перемога, і навіть участь в загальнонаціональному конкурсі – приємно і престижно. Але ставлюся до цього не як до лаврового вінка, а як до своєрідного авансу довіри, як до стимулу до ще більш інтенсивної роботи. Чи я стану «Юристом року», чи інші лауреати – не так важливо. Головне, щоб у країні хороші юристи були. Тому що немає права - немає хорошого закону і його добросовісного виконання – немає нічого», - сказав С.КІВАЛОВ.

У прес-службі нагадали, що в 2009 році С.КІВАЛОВ став переможцем конкурсу, що проводиться Спілкою юристів України, «Юрист року – державний діяч».

Як повідомляв УНІАН, 26 березня 2011 року в Національному палаці мистецтв “Україна” в Києві відбудеться п`ятнадцята, ювілейна церемонія нагородження переможців і лауреатів загальнонаціональної програми «Людина року-2010».