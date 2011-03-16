Заяву Тимошенко про фальсифікований показник інфляції передали керівництву Генпрокуратури

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогодні отримала підтвердження про передачу керівництву Генеральної прокуратури її заяви щодо фальсифікації показника інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

«Те, що мені відповіли, – цю заяву доставили до вищих рівнів Генеральної прокуратури. І зараз я чекаю від ПШОНКИ реакції на це», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» переконана, що генеральний прокурор зобов’язаний «примусити владу виконувати закон про індексацію пенсій і заробітних плат на 42,3%».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні ознайомилася із ще одною частиною матеріалів порушеної проти неї кримінальної справи. Однак вона не уточнила кількість томів, з матеріалами яких вже ознайомилась. «Стільки, скільки змогла (прочитала – УНІАН). Вони реєструють це по сторінках, 180 томів – це немало», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, відповідаючи на запитання журналістів про кількість томів, з якими вона ознайомилася.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вимагає від генерального прокурора В.ПШОНКИ порушити кримінальну справу проти прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА за фактом фальсифікації показника інфляції.

«Сьогодні я хочу запитати, чи передали моє звернення про скоєння злочину генеральному прокурору, і хто з них буде відповідати за те, що вони зараз покривають невиплату людям справжньої реальної пенсії і заробітної плати згідно з показником інфляції. Хто буде відповідати за те, що Генеральна прокуратура сьогодні покриває цей злочин», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр зазначила, що згідно з розрахунками незалежних експертів рівень інфляції у 2010 році становив 42,3% проти задекларованого владою рівня у 9%. За її словами, саме на підставі такого рівня інфляції уряд повинен був проіндексувати заробітні плати та всі соціальні виплати.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що мінімальна заробітна плата на початок 2011 року повинна була становити 1236 грн., а мінімальна пенсія – 989 грн.