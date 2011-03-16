Курс НБУ на 17.03.11

Офіційний курс НБУ на 17.03.11100 USD США - 794.3900 (на 16 березня - 794.0700)100 EUR - 1108.2535 (на 16 березня - 1102.4868)10 RUR - 2.7719 (на 16 березня - 2.7643)Облікові курси банківських металів на 17.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-111095.44 (на 16 березня-111725.65)961XAG10Срібло-2758.92 (на 16 березня-2690.31)962XPT10Платина-134728.54 (на 16 березня-136619.74)964XPD10Паладій-56481.13 (на 16 березня-57411.26)

Офіційний курс НБУ на 17.03.11 100 USD США - 794.3900 (на 16 березня - 794.0700) 100 EUR - 1108.2535 (на 16 березня - 1102.4868) 10 RUR - 2.7719 (на 16 березня - 2.7643) Облікові курси банківських металів на 17.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 111095.44 (на 16 березня - 111725.65) 961 XAG 10 Срібло - 2758.92 (на 16 березня - 2690.31) 962 XPT 10 Платина - 134728.54 (на 16 березня - 136619.74) 964 XPD 10 Паладій - 56481.13 (на 16 березня - 57411.26)

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