До Японії сьогодні вилетить український літак з гуманітарною допомогою

Сьогодні увечері до Японії вилетить український літак з гуманітарною допомогою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час відвідування Посольства Японії у Києві.

«Ми сьогодні увечері відправляємо літак – чартерний, який буде везти до Японії гуманітарну допомогу», - сказав глава держави.

Він уточнив, що йдеться про ліки та інші речі, доставка яких узгоджена з японською стороною.

«І ми таку пропозицію спільно відпрацювали з нашими колегами», - зазначив Президент.

Він також повідомив, що Україна запропонувала Японії прийняти у Міжнародному дитячому центрі «Артек» з метою реабілітації та лікування 250 японських дітей.

«Таку пропозицію я щойно вніс пану послу, і сподіваюся, що ми отримаємо найближчим часом відповідь», - також заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, кількість загиблих і зниклих без вісти внаслідок руйнівного землетрусу, що стався в Японії 11 березня, перевищило 13 тисяч осіб.