Головне на 16 березня

Фінанси

У лютому зростання індексу виробництва базових галузей становило 10,5% – НБУ

В Україні у лютому 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) становило 10,5% у річному вимірі проти 9,3% у січні ц.р.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За даними регулятора, за січень-лютий ц.р. зростання ІВБГ порівняно з відповідним періодом 2010 року становило 9,8%.

«Основний внесок у приріст ІВБГ, як і раніше, мало промислове виробництво (8,6 п.п.), позитивна динаміка якого визначалася як сприятливою зовнішньоекономічною кон`юнктурою, так і внутрішнім попитом, що вплинуло на динаміку металургійного виробництва... і машинобудування», – йдеться у повідомленні.

НБУ також зазначає, що внутрішній споживацький попит позитивно вплинув і на динаміку роздрібної торгівлі, оборот якої в лютому збільшився на 13,7% у річному вимірі і на 11,7% - у січні ц.р. Додатковим позитивним чинником розвитку галузі стало поступове відновлення споживацького кредитування.

Приріст обсягів будівельних робіт минулого місяця залишався на рівні січня (6,1% у річному вимірі).

«За нашими оцінками, зростання ВВП у лютому прискорювалося, і становило близько 7% у річному вимірі», – повідомив Нацбанк.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку цього показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, які складають понад 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За оперативними даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2010 році порівняно з 2009 роком становило 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

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Світовий банк вважає за доцільне створення в Україні «банку поганих активів»

Світовий банк (СБ) вважає за доцільне створення в Україні «банку поганих активів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив координатор фінансових проектів Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Маріус ВІСМАНТАС сьогодні в ході круглого столу.

«Ми бачимо сенс у створенні банку для поганих активів. Ми бачимо сенс у відділенні поганих активів від хороших», - сказав М.ВІСМАНТАС.

За його оцінкою, незважаючи на все ще складну ситуацію з проблемними активами банків у даний час, зростання проблемної заборгованості в 2011 вже припинилося, проте “рівень все ще залишається високим”.

М.ВІСМАНТАС зазначив, що у банків є декілька способів позбавлення від поганих кредитів, у тому числі й шляхом продажу колекторській компанії. Він вважає цей напрямок достатньо перспективним, оскільки на сьогодні обсяг таких операцій оцінюється в 20 млрд. грн., при тому, що весь обсяг негативно класифікованих кредитів може досягати 180-200 млрд. грн.

СБ зазначає, що покращення якості активів також вдається досягти й за рахунок капіталізації банків. Її обсяг за останні два роки М.ВІСМАНТАС оцінює в 50 млрд. грн.

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Податкова визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ). Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це учора під час брифінгу повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Серед підприємств, які мають право на автоматичне відшкодування ПДВ, 12 великих і 12 середніх і малих платників податків. Зокрема, до переліку підприємств потрапили ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», ВАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», ВАТ «Дніпрометиз», ВАТ «Дніпрвагонмаш» (Дніпропетровська обл.), ДП «Артемсіль», ПАТ «ДЕМЗ», ТОВ «ТД «ХМЗ» (Донецька обл.), ВАТ «Запоріжсталь» (Запорізька обл.), ТОВ «Омега Мінералз Україна» (Київська обл.), ПАТ «Гідросила АПМ» (Кіровоградська обл.), ТОВ «Ливарник» (Луганська обл.), ДП «Квімекс» данської компанії «Йорк і Арсен А/С» (Львівська обл.), ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ВАТ «Одеський припортовий завод» (Одеська обл.), ДП «Завод обважених бурильних і провідних труб» (Сумська обл.), АТ «Носівське ХПП», ТОВ «НовоФіл» (Чернігівська обл.), ТОВ «Еталонмолпродукт», ДПЗД «Укрінтеренерго», ПАТ «Піллар» (Київ) і ТОВ «Конструкторське бюро комунікаційної апаратури».

За словами В.ЗАХАРЧЕНКА, останній термін зарахування на рахунки підприємств коштів - 21 березня 2011 року.

Нагадаємо, автоматичне відшкодування ПДВ передбачено Податковим кодексом, що набув чинності 1 січня 2011 року.

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ПЕК

Видобуток газу в Україні скоротився на 2%, нафти – на 8,2%

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-лютому 2011 року скоротили видобуток природного газу на 2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 3,1 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-лютому ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 8,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,391 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у січні-лютому ц.р. скоротилася на 11,8% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 145 тис. тонн, а газу нафтового попутного – збільшився на 5,5%, до 113 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські нафтогазовидобувні підприємства скоротили видобуток природного газу на 5,5% порівнянні з 2009 роком – до 19,1 млрд. куб. м. У 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5% порівняно з 2009 роком – до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні у 2010 році скоротився на 8,8%, до 928 тис. тонн, а газу нафтового попутного – на 12%, до 655 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».

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Україна збільшила споживання електроенергії на 3,6%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в січні-лютому ц.р. зросло на 3,6%, або 1,205 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 35,056 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві палива і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, у звітний період обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 5,6%, або 1,461 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2010 року – до 27,793 млрд. кВт/год.

У лютому 2011 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 5,8% порівняно з лютим 2010 року – до 13,495 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства в січні-лютому ц.р. збільшили споживання електроенергії на 4,3%, або 502 млн. кВт/год., порівняно січнем-лютим 2010 року – до 12,246 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості скоротили споживання електроенергії на 0,2%, або 12,8 млн. кВт/год., – до 6,341 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства у звітний період збільшили споживання електроенергії на 16,7% – до 1,867 млрд. кВт/год., комунально-побутові – на 2%, до 3,687 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за цей період зросли на 7,5%, або 552,3 млн. кВт/год., порівняно з січнем-лютим 2010 року – до 7,899 млрд. кВт/год.

В цілому частка промисловості в загальному обсягу споживання електроенергії в Україні в січні-лютому ц.р. знизилася з 44,6% до 44.1%, населення – зросла з 27,9% до 28,4%

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто) зросло на 9,5%, або 14,882 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 183,9 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5%, або 12,824 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 147,33 млрд. кВт/год.

У 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 169,009 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5% порівняно з 2007 роком – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год. – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.

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Виробництво бензину в Україні збільшилося на 12,5%, дизпального – скоротилося на 21,6%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-лютому 2011 року збільшили виробництво автомобільного бензину на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,458 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного пального в Україні у січні-лютому ц.р. скоротилося на 21,6% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,429 млн. тонн.

Також у повідомленні зазначається, що виробництво топкового мазуту в Україні у січні-лютому ц.р. скоротилося на 8,1% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 0,418 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські нафтопереробні заводи скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8% порівняно з 2009 роком – до 2,873 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні у 2010 році скоротилося на 5,1% – до 3,709 млн. тонн, а топкового мазуту – на 6%, до 2,414 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ (Одеський («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.

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Фондовий ринок

ДКЦПФР позбавила «Кредит-Рейтинг» статусу уповноваженого агентства

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) виключила з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств ТОВ "Кредит-рейтинг".

Про це сказано у рішенні ДКЦПФР від 15 березня цього року, яке опубліковане на сайті комісії.

Держкомісія також анулювала видане "Кредит-рейтинг" свідоцтво про включення в Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств від 19 грудня 2006 р. №2.

Як зазначено у рішенні комісії, з моменту ухвалення цього рішення "Кредит-рейтинг" забороняється визначати рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов`язковим.

У той же час після ухвалення цього рішення "Кредит-рейтинг" має право проводити незалежну рейтингову оцінку за Національною шкалою, здійснювати оновлення присвоєних рейтингових оцінок і визначати рейтингові оцінки, окрім рейтингових оцінок, обов`язковість яких передбачена законодавством.

Раніше Українська професійна асоціація з захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗІКС) заявила в пресі про те, що на розгляд ДКЦПФР надійшли висновки спеціальної внутрішньої комісії, яка проводила у січні-лютому 2011 року розслідування фактів порушень в діяльності рейтингового агентства "Кредит-рейтинг". "Опублікована в пресі інформація дозволяє зробити висновки, що спеціальна комісія знайшла значні порушення в діяльності "Кредит-Рейтингу"", - зазначили в асоціації. Зокрема, за інформацією УПАЗІКС, у складі власників "Кредит-Рейтингу" були виявлені компанії, "які є пов`язаними особами з професійними учасниками ринку фінансових послуг, що вже саме по собі є прямим порушенням норм положення про конкурс з визначення уповноваженого рейтингового агентства". Також, за інформацією УПАЗІКС, комісією були встановлені порушення в частині відсутності публікацій рейтингових оцінок цільових облігацій у місцевій пресі.

У той же час у самому "Кредит-Рейтингу" раніше спростували інформацію про можливе позбавлення агентства статусу уповноваженого.

Довідка УНІАН. Агентство "Кредит-рейтинг" з 2004 року має статус уповноваженого ДКЦПФР агентства. З початку діяльності агентство присвоїло понад 1100 кредитних рейтингів, у тому числі понад 800 кредитних рейтингів облігацій.

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"Кредит-Рейтинг" оскаржив у суді рішення ДКЦПФР

Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оспорило в судовому порядку рішення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) про позбавлення агентства статусу уповноваженого, посилаючись на те, що це рішення ухвалено без належних підстав, із грубим порушенням передбачених процедур і в інтересах третіх осіб.

Про це УНІАН повідомили в "Кредит-Рейтингу".

"Агентство має намір забезпечити збереження придатності своїх кредитних рейтингів для цілей регулювання", - зазначили в "Кредит-Рейтингу".

Рейтингове агентство також заявило про те, що його кредитні рейтинги, отримання яких не обов`язкове за чинним законодавством, є дійсними незалежно від результатів спору щодо статусу агентства.

У "Кредит-Рейтингу" також зазначили, що в результаті проведеної раніше перевірки діяльності агентства ДКЦПФР виявила недостатнє нормативне забезпечення вимог по відсутності зв`язку рейтингових агентств із учасниками ринку фінансових послуг. 10 березня 2011 року на засіданні Комісії було прийнято три протокольні доручення щодо вдосконалення законодавчого забезпечення діяльності рейтингових агентств. У зв`язку з цим генеральний директор агентства «Кредит-Рейтинг» Станіслав ДУБКО вважає, що «до моменту ухвалення відповідних нормативних змін жодне уповноважене рейтингове агентство не в змозі виконати існуючі вимоги, тому вибіркове відкликання статусу в одного з агентств слід розглядати як цілеспрямовані дії, направлені на примусовий перерозподіл ринкової частки в інтересах окремих гравців».

Як зазначили в «Кредит-Рейтингу», агентство має намір не лише добитися в судовому порядку визнання неправомочними дій ДКЦПФР, але й "встановити ступінь причетності до цих дій рейтингових агентств «IBI-rating», «Рюрік» і «Експерт-Рейтинг».

Також в агентстві заявили, що рейтингова процедура деяких агентств сьогодні "може прямо передбачати досягнення згоди про рівень рейтингу до проведення аналізу, що прямо суперечить міжнародним вимогам". До того ж, за інформацією «Кредит-Рейтингу», до одного з діючих сьогодні на ринку рейтингових агентств має пряме відношення один із високопосадовців Міністерства економічного розвитку та торгівлі, що у свою чергу дає можливість формувати клієнтську базу цього агентства за рахунок адміністративного тиску.

Як повідомляв УНІАН, ДКЦПФР виключила з Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств ТОВ «Кредит-Рейтинг».

Держкомісія також анулювала видане «Кредит-Рейтингу» свідоцтво про включення в Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств від 19 грудня 2006 р. №2.

Як зазначається в рішенні комісії, з моменту ухвалення цього рішення «Кредит-Рейтингу» забороняється визначати рейтингові оцінки, отримання яких відповідно до закону є обов`язковим.

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Мінфін учора на аукціоні залучив до бюджету від продажу ОВДП 3,3 млрд. грн.

Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету 3 млрд. 347 млн. 822 тис. 450 грн. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 15 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, номінальна вартість однієї ОВДП складає 1 тис. грн. Рівень прибутковості цінних паперів з терміном погашення 14 вересня 2011 року - 6,7% річних, 7 березня 2012 року - 8,7% річних, 29 січня 2014 року - 10,85% річних і 13 липня 2016 року - 9,25% річних.

Як повідомляв УНІАН, за результатами розміщення на первинних аукціонах облігацій внутрішньої державної позики до Державного бюджету України у січні 2011 року надійшло 2,806 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України", банків і для погашення протермінованої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.

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Агро

Прибуття першого судна з китайською гречкою очікується 5 квітня

Прибуття до України першого судна з 504 тоннами китайської гречки очікується 5 квітня.

Про це УНІАН повідомили в Державній продовольчо-зерновій корпорації України.

«Перше судно «MSC Beryl» з 504 тоннами гречаної крупи на борту відбуло з порту Дальян 9 березня 2011 року і, як очікується, увійде до порту Одеси 5 квітня 2011 року», – говориться в повідомленні корпорації.

В цілому в рамках контракту торгового підрозділу «Державної продовольчо-зернової корпорації України» ТОВ «Хліб Інвестбуд» з компаніями Китайської Народної Республіки (за підтримки дипломатичного торгового представництва України) в країну буде поставлена гречана крупа китайського походження в обсягу 2000 тонн у березні та ще 2000 тонн – у квітні 2011 року.

Згідно з досягнутими домовленостями з ТОВ «Агротрейд», здійснена закупівля 600 тонн гречаної крупи в Харківській області. Станом на 15 березня ц.р. на одну з торгових баз у Києві поставлено 420 тонн, із яких 116 тонн реалізовано через роздрібні мережі та ярмарки столиці.

Як повідомляв УНІАН, Україна має намір ввезти з Китаю 20 тис. тонн гречаної крупи. Згідно з попередніми підрахунками, відпускна ціна на китайську гречку в Україні становитиме 10-11 грн./кг.

Разом з тим, міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК попереджає, що куплена в Китаї гречка відрізнятиметься від тієї, до якої звикли українці. «Зрозуміло, що ця гречка відрізнятиметься, але не тому, що вона кормова, а тому що це інші сорти гречки. До того ж, ми підходимо до цього питання зважено і побачимо за першою партією, чи сприйме наш споживач цю продукцію. Потім робитимемо висновки», – сказав міністр.

Він також відзначив, що гречку Україна купує в Китаї не для того, щоб покрити її дефіцит, а для того, щоб зменшити ціни на неї на українському ринку.

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Транспорт/Зв`язок

Янукович доручив Колеснікову відремонтувати дороги до Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем’єр-міністру – міністру інфраструктури привести у належний стан дороги в містах, які прийматимуть Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і Б.КОЛЕСНІКОВА.

“Всі напрямки підготовки до Євро закриті”, - поінформував віце-прем’єр-міністр.

Б.КОЛЕСНІКОВ також зазначив, що “єдине, остаточно не вирішене питання, це – персонал, що має безпосередньо забезпечувати проведення Євро”.

“Ми просимо допомоги міст – Львова, Донецька, Харкова – у підборі кадрів для роботи на стадіонах, в аеропортах. Звертатимемося також до вищих навчальних закладів для того, щоб сформувати якісний менеджмент”, - зазначив він.

Не менш важливою темою під час зустрічі стала якість дорожнього покриття у містах, які прийматимуть футбольний чемпіонат, зазначили у прес-службі глави держави.

Президент доручив надати практичну реальну допомогу всім чотирьом містам – Львову, Києву, Донецьку та Харкову – у приведенні в належний стан доріг.

Б.КОЛЕСНІКОВ поінформував, що сьогодні відбудеться нарада у Міністерстві фінансів, на якій вирішуватиметься питання виділення коштів у другому півріччі для того, “щоб міста Євро-2012 відповідали рівню турніру”.

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Промисловість

Зростання промвиробництва в Україні склало 11,5%

В Україні зростання промислового виробництва у лютому поточного року порівняно з лютим 2010 року становило 11,5%, у січні-лютому 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 10,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у лютому ц.р. порівняно з січнем зростання промвиробництва становило 0,9%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у лютому ц.р. проти лютого 2010 року по галузях становило: у видобувній промисловості – 5,1% (до січня ц.р. – спад 6,5%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 6,7% (до січня ц.р. – спад 6,6%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – зростання 4% (до січня ц.р. – спад 6,5%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у лютому ц.р. порівняно з лютим 2010 року становило 14,9% (до січня ц.р. – 4%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 3,6% (до січня ц.р. – зростання 3,4%).

У легкій промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на рівні 14,8% (до січня ц.р. – 14,4%), зокрема, у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 16,1% (до січня ц.р. – 14,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 10% (до січня ц.р. – 15,4%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва у лютому ц.р. проти лютого 2010 року становило 15,7% (до січня ц.р. – 16,3%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 5,6% (до січня ц.р. – 7,7%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 4,3% (до січня ц.р. – спад 1,9%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксоване зростання обсягів виробництва на 17,4% (до січня ц.р. – 2%), зокрема, у хімічному виробництві – 18% (до січня ц.р. – без змін), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 14,8% (до січня ц.р. – 12,7%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 33,2% (до січня ц.р. – 9,6%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у лютому ц.р. порівняно з лютим 2010 року зростання виробництва становило 17,4% (до січня ц.р. – спад 5%), у машинобудуванні зафіксоване зростання на рівні 30,1% (до січня ц.р. – 16,5%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 16,9% (до січня ц.р. – 14,5%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 20,1% (до січня ц.р. – 13%), у виробництві транспортного устаткування – 48,6% (до січня ц.р. – 19,8%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксоване зростання на рівні 5,9% (до січня ц.р. – спад 2%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва у грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, становило 12,5%, у січні-грудні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зростання промвиробництва становило 11%.

У грудні проти листопада 2010 р. зафіксоване зростання на рівні 4,7%.

Зростання промвиробництва у січні-лютому 2010 року проти січня-лютого 2009 року становило 9,4%.

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В Україні виробництво азотних добрив зросло на 21%

Підприємства хімічної промисловості України у січні-лютому 2011 року збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 21%, порівняно з відповідним періодом 2010 року – до 485 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у лютому 2011 р. виробництво азотних добрив в Україні зменшилося на 10,5% порівняно з січнем і збільшилося на 20,1% порівняно з лютим 2010 року – до 229 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році підприємства хімічної промисловості України збільшили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 5,4%, порівняно з 2009 роком – до 2 млн. 286 тис. тонн.

УНІАН