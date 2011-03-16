Анонс на 17 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться міжнародна конференція «Митна реформа та політична свобода». Організатор - ВГО «Реформаторський клуб» за підтримки уряду України.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії з регулювання електроенергетики України.

* Відбудеться міжнародна науково-практична презентаційна конференція «Сучасні системи для менеджменту діяльності підприємств транспорту та зв`язку в умовах проведення реформування на базі рішень SАР». У рамках конференції представники SAP поділяться практичним досвідом автоматизації «Російських залізниць», аеропортів (Шереметьєво, Внуково, аеропорту Алмати), автоматизації у сфері морських перевезень і перевалок у портах, автоматизації авіаперевізників (Luftganza/Аерофлот), рішень для підприємств зв`язку. Організатори: Міністерство інфраструктури Україні спільно з САП України і «Софт-Рейтинг Консалт».

* Відбудеться брифінг заступника голови Антимонопольного Комітету України Олени Чернелевської, на якому будуть оприлюднені підсумки виконання рекомендацій, які були дані основним учасникам ринку цукру. У заході візьме участь голова правління Національної асоціації цукровиробників України.

* Круглий стіл, присвячений Міжнародному року Чорнобиля: "Чорнобиль та його наслідки". Учасники: Ю.Недашковський, президент ДП НАЕК "Енергоатом"; В.Бронников, гендиректор ВП "Атомпроектінжиніринг" НАЕК "Енергоатом"; Н.Шумкова, віце-президент ДП НАЕК "Енергоатом"; Л. Литвинський, директор науково-інженерного центру систем контролю та аварійного реагування Мінпаливенерго України та ін.

* Відбудеться круглий стіл «Які соціальні гарантії працівників повинні бути відображені в Трудовому кодексі?». Учасники: народні депутати і громадські діячі, керівники та представники профспілкових та громадських організацій, об`єднань роботодавців України, Міністерств соціальної політики, фінансів, Пенсійного фонду, Державної служби з питань інвалідів та ветеранів, а також інших міністерств та відомств України.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Миколи Пашкевича на тему: "Підсумки роботи Агентства в 2010 році. Реалізація пріоритетних реформ у 2011 році ". Питання: показники енергоємності, рівень втрат енергоресурсів у 2010 році; стан та перспективи виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки; розвиток державно-приватного партнерства у сфері енергоефективності та відновлювані енергетики; запровадження пільгових кредитів для населення; енергетична маркування побутової техніки; впровадження обов`язкового енергетичного аудиту.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи проводить Україна євроінтеграційні реформи? - Погляд експертів ». Будуть презентовані результати третього етапу громадського моніторингу реформ, передбачених Порядком денним асоціацію Україна-ЄС у політичній, економічній, правовій, візової, екологічній та інших сферах. Учасники: Юлія Тищенко, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень, Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Ігор Коліушко, голова Правління Центру політико-правових реформ, Ганна Голубовська-Онісімова, президент ВЕГО "Мама-86", Євген Бистрицький, виконавчий директор МФ «Відродження».

* Прес-конференція на тему: «Чи є альтернатива атомній енергетиці?». Учасники: гендиректор ДП «Регіональні електричні мережі» Ігор Богатирьов, голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива Іван Надєїн і координатор української мережі енергетичних інновацій «Грінкубатор» Роман Зінченко.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Громадські законодавчі ініціативи у реформуванні системи управління житлом». З інформацією про основні проблеми об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та шляхи їх вирішення в проекті оновленого Закону «Про ОСББ» виступлять: народні депутати України Ю.Одарченко та З.Шкутяк, керівники Спілки власників житла України та Центру досліджень місцевого самоврядування »(Львів), незалежні експерти. Також буде надано критичний аналіз проекту Житлового Кодексу. Крім того, буде анонсована загальноукраїнська конференція, яка відбудеться 18 березня в Міністерстві житлово-комунального господарства (10-00, вул. Димитрова, 24) за участю керівників громадських організацій з усіх Україну, що працюють у житловій сфері, керівництва Міністерства, вчених.

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