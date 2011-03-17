Медведєв і Назарбаєв обговорять питання інтеграції на пострадянському просторі

Сьогодні в Москві відбудеться зустріч президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА з президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ, який перебуватиме в Москві з робочим візитом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента РФ.

«Під час зустрічі президенти, як очікується, детально обговорять тематику формування Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусії, накреслять подальші кроки щодо створення Єдиного економічного простору трьох держав, котрий має бути запущений до 1 січня 2012 р. Пріоритетна увага буде приділена розвитку інших інтеграційних об`єднань, що діють на пострадянському просторі, – СНД, ЄврАзес і ОДКБ, а також координації дій в ООН і Шанхайської Організації Співробітництва (ШОС)», - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що президенти Росії і Казахстану обміняються думками з актуальних міжнародних питань, зокрема про ситуацію в Північній Африці, Японії і Центрально-Азіатському регіоні.

Російсько-казахська чергова зустріч на найвищому рівні покликана сприяти подальшому поглибленню довірчого стратегічного партнерства, відносин дружби і добросусідства, що склалися між Російською Федерацією і Республікою Казахстан.

Наголошується, що зустріч здійснюється в рамках інтенсивного політичного діалогу між Росією і Казахстаном, що відображає високий рівень двосторонньої взаємодії. У 2010 р. відбулося 11 зустрічей президентів Росії і Казахстану.

Під час зустрічі президенти обміняються думками з актуальних питань торговельно-економічної співпраці, включаючи паливно-енергетичну сферу, взаємодії в галузі космічних досліджень, а також обговорять перспективи розширення міжрегіональних і прикордонних зв`язків.

Росія є одним з ключових партнерів Казахстану. За даними ФТС Росії, в 2010 р. товарооборот між Росією і Казахстаном, порівняно з 2009 р. збільшився на 53,7% і склав 15,3 млрд. дол. Російський експорт збільшився на 49,2% – до 10,82 млрд. дол., а імпорт з Казахстану – на 63,2% і склав 4,48 млрд. дол. Близько 70% товарообороту припадає на міжрегіональну і прикордонну торгівлю.