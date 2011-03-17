Кількість жертв землетрусу в Японії перевищила 5,1 тис. осіб – офіційні дані

Згідно з останніми даними японської поліції, офіційне число загиблих під час потужного землетрусу і цунамі в Японії досягло 5178 осіб, повідомляє «Сіньхуа».

Перевіряються дані про загибель ще 8606 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9,0 балів, який викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. Незабаром у тому ж районі сталися ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0 балів. Після землетрусу черех виведення з ладу систем охолоджування був введений режим надзвичайної ситуації на двох АЕС, розміщених у префектурі Міягі, що сильно постраждала від підземних поштовхів і цунамі .

Підтверджена владою кількість загиблих і зниклих безвісті після руйнівного землетрусу, що стався у п`ятницю, перевищила 13 тисяч осіб.