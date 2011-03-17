Головне на 17 березня

Фінанси

Держказначейство провело автоматичне відшкодування ПДВ на суму 456,5 млн. грн.

Державне казначейство України вперше провело процедуру автоматичного відшкодування податку на додану вартість.

Про це УНІАН повідомила прес-служба казначейства.

Повідомляється, що 16 і 17 березня 2011 року казначейство провело автоматичне відшкодування ПДВ 24 підприємствам на загальну суму 456,5 млн. грн. відповідно до поданої органами Державної податкової служби узагальненої інформації й висновків.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ почалося в Україні з 1 березня 2011 року.

За даними на 15 березня, Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.

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Парламент затвердив свій кошторис у розмірі понад 924 млн. грн.

Парламент ухвалив постанову «Про кошторис Верховної Ради України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 249 із 403 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Водночас на засіданні парламенту дане питання по суті не обговорювалося і жодних цифр не було названо.

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН висловив невдоволення у зв’язку з тим, що дане питання поставлено на розгляд уже перед перервою, коли в сесійній залі майже повністю відсутні журналісти. Він наголосив на необхідності обговорення даного питання, особливо щодо сум, які будуть виділені на діяльність ВР.

У відповідь головуючий на засіданні парламенту Адам МАРТИНЮК наголосив, що при затвердженні закону «Про державний бюджет України на 2011 рік» було визначено суму видатків на Верховну Раду України.

Він додав, що регламентний комітет ВР «розписав видатки і спрямував їх на діяльність ВР».

Згідно з ухваленим рішенням, кошторис Верховної Ради України загалом становить 924 млн. 359 тис. грн., з них 849 млн. 550 тис. – це загальний фонд, а спеціальний фонд – 74 млн. 809 тис.

Кошторисом передбачено, що на здійснення законотворчої діяльності буде виділено 504 млн. 170,6 тис. грн. На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради передбачається спрямувати 180 млн. 957 тис. грн. Також передбачено, що на організацію та здійснення офіційних прийомів ВР буде витрачено 2 млн. 81,1 тис. грн., на поїздки народних депутатів за кордон – 9 млн. 524,6 тис. грн., на обслуговування діяльності парламенту – 125 млн. 973,8 тис. грн. Також в кошторисі зазначено, що фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами обійдеться 76 млн. 259,2 тис. грн. При цьому в документі вказано, що безоплатний проїзд одного народного депутата на рік становить 26 тис. 800 грн.; 708 грн. виділяється на канцелярське приладдя, на міські та міжміські телефонні розмови – 4890 грн., відшкодування виплат на оплату утримання приміщень у виборчих округах для прийому народними депутатами – 2 тис. грн. При цьому посадовий оклад народного депутата становить 6 тис. 109 грн. на місяць, а відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень на рік - 209 тис. 100 грн. При цьому сума оплати за бюджетні кошти частини вартості путівки для санаторно-курортного лікування на рік до санаторно-курортних закладів, підвідомчих Управлінню справами, становить 5 тис., а до непідвідомчих – 4 тис.

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Вкладників «Родовід Банку» переведуть до "Укрексімбанку"

Вкладників «Родовід Банку» буде переведено до "Укрексімбанку". Про це УНІАН повідомив перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій КОЛОБОВ.

За його словами, це питання сьогодні розглядалося на засіданні Кабінету міністрів України.

«Депозити («Родовід Банка» - УНІАН) будуть всі переведено до "Укрексімбанку". Щоб зняти напруження, всі виплати фізичним особам будуть здійснені у повному обсязі», - сказав Ю.КОЛОБОВ, при цьому додавши, що вже узгоджено механізм цього процесу і виконано розрахунки.

Він підкреслив, що дане рішення ще вимагає затвердження експертно-аналітичної ради з питань участі держави у капіталізації банків, засідання якої пройде найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів і Національному банку України розпочати виплати вкладникам "Родовід Банку" (м. Київ).

«Найближчим часом НБУ з Кабміном ухвалять спільне рішення про початок виплати вкладів вкладникам «Родовід Банку». Вкладникам повертатимуть вклади незалежно від суми, яку вони поклали на рахунки «Родовід Банку». Це принципова позиція Президента», – процитувала прес-служба Президента главу НБУ С.АРБУЗОВА.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізосіб у банку становив 3,961 млрд. грн., в т.ч. 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 16 березня 2009 року у «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

Національний банк України постановою № 60 від 14 березня 2011 року продовжив роботу тимчасової адміністрації в ПАТ «Родовід Банк» до 15 вересня 2011 року.

У 2009 році «Родовід Банк» було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

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Підприємства України закінчили січень з позитивним фінрезультатом 5,29 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні 2011 року склав 5 млрд. 294,9 млн. грн. проти 1 млрд. 520,3 млрд. грн. за січень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні 2011 року прибуток отримали 58,7% підприємств країни - вони завершили перший місяць поточного року з фінансовим результатом 14 млрд. 424 млн. грн.

Зі збитком січень завершили 41,3% підприємств України, їх фінрезультат склав 91 млрд. 129,1 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 46,6% промислових підприємств України, їх фінрезультат склав 4 млрд. 897,4 млн. грн. Прибуток отримали 53,4% промпідприємств - вони завершили період з фінрезультатом 7 млрд. 880,5 млн. грн.. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень 2011 року склав 2 млрд. 983,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-грудні 2010 року склав 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти "мінус" 31,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

У січні-грудні 2010 року прибуток отримали 63,2% підприємств країни - вони завершили 2010 рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком січень-грудень 2010 року завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат склав 90 млрд. 883,7 млн. грн.

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ПЕК

НКРЕ зменшила щорічний обсяг поставок електроенергії «Укрінтеренерго»

Національна комісія регулювання електроенергетики зменшила річний обсяг поставок електроенергії за нерегульованим тарифом державному підприємству «Укрінтеренерго» з 7 млрд. кВт/год. до 4 млрд. кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора у четвер.

З ініціативою коригування обсягів щорічних поставок до НКРЕ звернулася сама компанія.

Довідка УНІАН. «Укрінтеренерго» є державним оператором експорту електроенергії з України. Компанія у різний час здійснювала поставки електроенергії до всіх країн, що межують з Україною. В даний час «Укрінтеренерго» здійснює незначні експортні поставки електроенергії тільки до Білорусі.

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Україна скоротила експорт електроенергії на 38%

Україна в січні-лютому ц.р. скоротила експорт електроенергії на 37,7%, або 371,2 млн. кВт/год., порівняно з січнем 2010 року – до 614,7 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У звітний період експорт української електроенергії до країн Східної Європи скоротився на 32,8%, або на 169,6 млн. кВт/год. – до 517,7 млн. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з українського боку в східноєвропейському напрямі є ТОВ «Східго», що входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за цей період експорт української електроенергії до Угорщини скоротився на 59,8% – до 91 млн. кВт/год., до Словаччини – зріс на 12%, до 257,1 млн. кВт/год.

Експортні поставки електроенергії до Румунії й Польщі з України в січні-лютому ц.р. не здійснювалися.

Сальдовані перетікання до Молдови, які з українського боку обслуговує дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд», за підсумками січня-лютого ц.р. зросли на 50% – до 2,1 млн. кВт/год.

З 4 лютого до Білорусі експортовано 264,5 млн. кВт/год.

Також повідомляється, що в лютому ц.р. експорт електроенергії з України скоротився на 14%, або на 60,3 млн. кВт/год. – до 371,5 кВт/год., порівняно з лютим 2010 року.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

Україна в 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7%, або 109,8 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) – східноєвропейський і білоруський напрями, ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК) – молдавський напрям, ДПЗД "Укрінтеренерго" – білоруський напрям.

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«Енергоатом» оцінює добудову енергоблоків Хмельницької АЕС у 33 млрд. грн.

НАЕК «Енергоатом» оцінює вартість будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС (Нетішин, Хмельницька обл.) у 33 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор відокремленого підрозділу «Енергоатому» - «Атомпроектінженірінг» Володимир БРОННИКОВ.

За його словами, така попередня оцінка дана в проекті техніко-економічного обгрунтування будівництва блоків, розробленому ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" на замовлення атомного оператора.

В.БРОННИКОВ відзначив, що згідно із розробленим документом, блоки планується ввести в експлуатацію в 2016-2017 рр.

Він повідомив, що комплексну державну експертизу ТЕО планується завершити до кінця цього року.

Генеральний директор також сказав, що з квітня «Енергоатом» проведе серію громадських слухань на місцевому рівні з жителями населених пунктів, прилеглих до місця добудови енергоблоків.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою, зокрема, передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України. Фінансування проекту здійснюватиметься на умовах співфінансування.

ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (КІЕП) розробляє першу редакцію техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС. Згідно з календарним планом, розробка документа мала бути завершена в IV кварталі 2010 р. за умови наявності фінансування. Остаточний варіант ТЕО буде готовий до кінця липня 2011 р., після чого почнуться процедури його експертизи і затвердження на рівні Кабінету міністрів України.

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Соцполітика

ВР збільшила допомогу при народженні дитини

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 300 із 392 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину (24 тис. 480 грн.); кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

***Враховуючи, що з 1 січня 2011 року розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років становить 816 грн., то на сьогодні сума державної допомоги при народженні дитини становитиме 24, тис. 480 грн. на першу дитину, 48 тис. 960 грн. – на другу, 97 тис. 920 грн. – на третю і кожну наступну дитину.

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Агро

Виробники цукру знизили ціни на нього на вимогу АМКУ

На вимогу Антимонопольного комітету України (АМКУ) учасники ринку цукру привели оптово-відпускні і роздрібні ціни на продукцію до економічно обґрунтованого рівня і зобов`язалися дотримуватися зваженої цінової політики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві заступник голови комітету Олена ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

У комітеті нагадали, що після підвищення цін на цукор, яке відзначалося у грудні 2010 р. – січні 2011 р., комітет зобов`язав 8 груп цукрових заводів, 11 виробників цукру, які не інтегровані до групи, 9 великих оптових постачальників і 8 найбільших торгових мереж встановити економічно обґрунтовані ціни. «Всі учасники ринку погодилися з вимогами комітету, а також повідомили про готовність сприяти укладанню прямих контрактів на реалізацію цукру з підприємствами роздрібної мережі», - додала О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА.

Вона відзначила, що причиною підвищення цін на цукор стало «розхитування» ринку окремими несумлінними учасниками через створення штучного дефіциту в період новорічних свят. І додала, що в цей період завищення цін на цукор досягло 17% у деяких оптових постачальників.

На сьогодні, за словами заступника голови АМКУ, ціни на цукор в роздрібній мережі коливаються від 8,82 грн./кг до 9,14 грн./кг, середня ціна на цей продукт становить 9,07 грн./кг.

О.ЧЕРНЕЛЕВСЬКА відзначила, що сьогодні відсутні причини для зростання цін на цей продукт. «Ми здійснюватимемо постійний контроль і вживатимемо відповідних заходів, щоб нечесні підприємці не створили жодних дисбалансів на цьому ринку. Адже підстав для підвищення цін на цукор і створення штучного дефіциту на сьогодні немає», - сказала вона.

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ВР ввела мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 295 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом введено мораторій строком на п’ять років на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах, а саме: земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень, а також земельних ділянок об’єктів фізичної культури і спорту.

Даний мораторій не поширюється на суспільні відносини, що виникають у разі:

реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

відчуження земельних ділянок рекреаційного призначення для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності;

передачі у власність або у користування земельних ділянок за проектами землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок із зміною їх цільового призначення згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на їх розроблення;

будівництва об’єктів містобудування згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на зміну виду використання земельних ділянок, зазначених у частині першій цієї статті.

Даним законом передбачено заборонити ліквідацію та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, визначених Земельним кодексом України, розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі руйнування об’єктів стаціонарної рекреації незалежно від форми власності, пов’язаного з виникненням надзвичайної ситуації, зміна цільового призначення земельних ділянок, на яких були розташовані ці об’єкти, забороняється.

Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах і забороною ліквідації та руйнування об’єктів стаціонарної рекреації, розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, екології та природних ресурсів у межах їх повноважень, визначених законом.

Відповідно до закону органи місцевого самоврядування при прийнятті рішень про розроблення та при затвердженні містобудівної документації передбачають збереження та розширення не менш як на п’ять відсотків площ земельних ділянок рекреаційного призначення.

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ВР не підтримала два законопроекти про ринок землі

Верховна Рада України не підтримала два законопроекти "Про ринок земель".

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, який запропонували деякі народні депутати, серед яких, зокрема, депутати від Партії регіонів Павло СУЛКОВСЬКИЙ, Валерій БЕВЗЕНКО, від НУ-НС - Роман ТКАЧ, не проголосував жоден з 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За інший законопроект, який вніс народний депутат України Іван ЗАЄЦЬ (фракція НУ-НС), проголосували 3 з 412 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цими законопроектами визначалися, зокрема, особливості відчуження земель сільськогосподарського призначення, продаж земельних ділянок, які знаходяться в державній і комунальній власності.

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Промисловість

Зростання ВВП у лютому склало 6% – Азаров

За попередніми даними Державного комітету статистики, зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України в лютому цього року склало 6%, в січні-лютому – 5,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Всупереч скепсису, а то й недоброзичливості, зростання ВВП в січні-лютому склало 5,5%, при цьому в лютому – 6%», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними, зростання валового внутрішнього продукту в 2010 році проти 2009 року склало 4,2%.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало 15,1%, порівняно з 2008 роком.

У держбюджеті на 2011 рік передбачено зростання ВВП на рівні 4,5%.

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Транспорт/Зв`язок

Рада скасувала талон до посвідчення водія

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 295 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух". Внесено зміну до частини 9 статті 15 Закону України "Про дорожній рух", згідно з якою право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується лише посвідченням водія транспортного засобу з установленим терміном дії.

Таким чином, ВР скасувала талон до посвідчення водія транспортного засобу. В прикінцевих положеннях до закону зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.

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Антонов» придбав 50% у статутному капіталі «ОАК - Цивільні літаки»

Москва. ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ВАТ «ОАК») і Державний авіабудівний концерн «Антонов» (ДАК «Антонов») сьогодні уклали договір купівлі-продажу частки у розмірі 50% у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Управляюча компанія ОАК - Цивільні літаки», на базі якого після проходження необхідних корпоративних процедур буде створено спільне російсько-українське підприємство «ОАК-Антонов».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОАК, договір підписали президент корпорації Михайло ПОГОСЯН і генеральний директор ДАК «Антонов» Василь БЕЛІНСЬКИЙ.

Наголошується, що цей важливий крок у процесі створення спільного підприємства став можливий після того, як сторони одержали всі необхідні дозволи від органів державної влади Росії і України.

М.ПОГОСЯН висловив упевненість, що співпраця авіаційної промисловості Росії і України розвиватиметься на паритетних і взаємовигідних засадах. «Створення російсько-українського підприємства дозволить нам створити майданчик, який консолідує промислові ресурси двох країн для більш ефективної реалізації спільних проектів у галузі авіабудування», - сказав президент ВАТ «ОАК».

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 р. в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов». Воно займатиметься питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажу, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції та створення нових модифікацій літаків «Антонов».

У спільному підприємстві на основі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Управляюча компанія ОАК – Цивільні літаки» (ТОВ «УК «ОАК–ЦЛ»), ВАТ «ОАК» і ДАК «Антонов» володітимуть по 50% від величини статутного капіталу.

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 лютого ц.р. голова правління ДАК «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може почати роботу вже в березні цього року.

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

До складу ОАК входять АХК “Сухой”, зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижньогородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполев", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та інші.

УНІАН