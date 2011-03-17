Курс НБУ на 18.03.11

Офіційний курс НБУ на 18.03.11100 USD США - 794.3900 (на 17 березня - 794.3900)100 EUR - 1112.4638 (на 17 березня - 1108.2535)10 RUR - 2.7638 (на 17 березня - 2.7719)Облікові курси банківських металів на 18.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-111492.64 (на 17 березня-111095.44)961XAG10Срібло-2738.26 (на 17 березня-2758.92)962XPT10Платина-134887.42 (на 17 березня-134728.54)964XPD10Паладій-56242.81 (на 17 березня-56481.13)

Офіційний курс НБУ на 18.03.11 100 USD США - 794.3900 (на 17 березня - 794.3900) 100 EUR - 1112.4638 (на 17 березня - 1108.2535) 10 RUR - 2.7638 (на 17 березня - 2.7719) Облікові курси банківських металів на 18.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 111492.64 (на 17 березня - 111095.44) 961 XAG 10 Срібло - 2738.26 (на 17 березня - 2758.92) 962 XPT 10 Платина - 134887.42 (на 17 березня - 134728.54) 964 XPD 10 Паладій - 56242.81 (на 17 березня - 56481.13)

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