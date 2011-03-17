Анонс на 18 березня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться загальноукраїнська конференція "Суспільні законодавчі ініціативи у реформуванні системи управління житлом". Організатори - Спілка власників житла України (Київ) та Центр досліджень місцевого самоврядування (Львів) в рамках проекту "Громадські ініціативи в реформуванні житлово-комунального господарства" за підтримки програми "Посилення впливу громадянського суспільства" МФ "Відродження". Планується прийняти Меморандум-звернення до представників влади з пропозиціями щодо зміни і поправками до закону про ОСББ і за проектом Житлового кодексу.

* Урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Михайло Бродський відвідає Київську регіональну митницю, де перевірить, як приймаються декларації у підприємців.

* Президент України Віктор Янукович відвідає стадіон НСК «Олімпійський» та ознайомиться з ходом його реконструкції.

* Відбудеться зустріч Прем`єр-міністра України Миколи Азарова з представниками британського бізнесу.

* Прес-конференція на тему: «Вода і кисень - наступний дефіцит у світі і в Україні?». Захід присвячений Всесвітньому дню води. Учасники: Вікторія Бойко, начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру; Михайло Салюта, ректор Інституту екології і людини; Іван Кузнєцов, комерційний директор Корпорації «Українські мінеральні води».

* Відбудеться спільне засідання УСПП та Антимонопольного комітету України. Будуть обговорювати проблеми вітчизняного ринку нафтопродуктів, питання необґрунтованого ціноутворення та нерівноправної конкуренції. Планується підписання угоди про співпрацю між УСПП та Антимонопольним комітетом України. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Антимонопольного комітету України Василь Цушко, представники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників, компанії «ТНК-ВР Коммерс», «УкрАВТО», страхового ринку, банківської сфери, провідні експерти.

* Прес-конференція на тему: «Чому підвищився тариф на електроенергію для населення з 1 квітня?». Учасники: екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко та директор Інститут міста Олександр Сергієнко ..

* Прес-конференція на тему: «Створення позитивного іміджу України напередодні літнього туристичного сезону та промоція туристичної привабливості України до Євро-2012». Учасники: Дмитро Заруба, заступник голови Держслужби туризму і курортів; Олег Литвяк, гендиректор ДП "Національний туристичний офіс". Запрошені представники Національного агентства з підготовки та проведення Євро-2012. Організатор - Державна служба туризму і курортів.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю керівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Телефон: 254 05 65.

* Круглий стіл на тему: «Державно-приватне партнерство та його застосування в реформуванні житлово-комунального господарства». Організатор: Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. У 13-40 брифінг голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської.

* Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв на чолі української делегації здійснить робочий візит до Російської Федерації для участі в Міжнародному економічному форумі держав-учасників СНД "20 років разом: досвід співробітництва та перспективи», який відбудеться в Москві.

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