Радбез ООН дозволила бомбити війська Каддафі

Рада безпеки ООН дозволила бомбити війська лідера Лівії Муаммара КАДДАФІ, які борються з повстанцями.

Влада Лівії назвала резолюцію Радбезу "загрозою єдності країни". З такою заявою після засідання РБ ООН виступив заступник міністра закордонних справ Лівії Халед КАЇМ, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Прийнята резолюція, за його словами, "закликає лівійців вбивати один одного".

Заступник голови МЗС Лівії також висловив окрему подяку п`яти країнам, які утрималися при голосуванні щодо резолюції. До числа країн, які утрималися, увійшли Росія, Китай, Німеччина, Індія та Бразилія. На підтримку резолюції, серед інших, проголосували США, Велика Британія та Франція.

У лівійському місті Бенгазі, що знаходиться під контролем опозиції, після ухвалення резолюції РБ ООН почалися масові святкування, передає канал "Аль-Джазіра". Люди, які вийшли на вулиці Бенгазі, розмахують прапорами Франції, Єгипту, Катару й ОАЕ.

Прийнята Радвбезом ООН у ніч на 18 березня резолюція передбачає введення заборони на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і противників М.КАДДАФІ негайного припинення вогню, а також дозволяє світовій спільноті вжити всіх необхідних заходів для недопущення насильства стосовно мирного населення Лівії.

До числа цих заходів входить завдання ударів із повітря по лояльних М.КАДДАФІ силах, проте виключається ведення наземних військових операцій. Свої авіабази для забезпечення забороненої для польотів зони над Лівією, за даними Reuters, погодилася надати Італія. Зокрема, йдеться про велику авіабазу на Сицилії.