У Японії внаслідок землетрусу й цунамі загинули 6,5 тис. осіб - уточнені дані
09:39, 18 березня 2011Різне
0
За уточненими даними поліції, внаслідок землетрусу й цунамі, що сталися 11 березня в Японії, загинули 6 тис. 539 осіб.
Доля 10 тис. 354 осіб залишається невідомою, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на агентство Франс Прес.
В японській поліції повідомили, що ця цифра перевищує число загиблих внаслідок руйнівного землетрусу магнітудою 7,2 у Кобі в січні 1995 року, жертвами якого стали 6 тис. 434 осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter