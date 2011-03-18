Суд відхилив позов про визнання незаконним призначення Попова головою КМДА

Вищий адміністративний суд України відхилив позов всеукраїнської громадської організації «Сила країни» до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо визнання указу про призначення Олександра ПОПОВА на посаду голови Київської міської державної адміністрації незаконним.

Про це заявив голова організації «Сила країни» Сергій КРАВЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі цієї ГО.

«Вищий адміністративний суд України ухвалою від 16.02.2011 р. відмовив у відкритті провадження у справі у зв’язку із тим, що позов начебто не належить до компетенції адміністративного судочинства. У даному випадку судді або просто ніколи не бачили в очі Кодексу адміністративного судочинства України, або просто роблять вигляд що його не бачили», - наголосив С.КРАВЧЕНКО.

За його словами, відповідно до частини 2 статті 171-1, акти, дії чи бездіяльність Верховної Ради, Президента України, Вищої ради юстиції, а також рішення, дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Тож, як наголосив громадський діяч, відмовивши у відкритті провадження, суддями Вищого адміністративного суду України було грубо порушено українське законодавство.

С.КРАВЧЕНКО зазначив, що ВГО „Сила країни” готує звернення до народних депутатів України із пропозицією подання до Конституційного Суду України про неконституційність Указу Президента України №1038/2010 від 16 листопада 2010 року.

Він нагадав, що Всеукраїнська громадська організація „Сила країни” 14 лютого 2011 року звернулась до Вищого адміністративного суду України із позовом до Президента України про скасування Указу Президента України №1038/2010 від 16 листопада 2010 року, яким призначено О.ПОПОВА головою КМДА.

Як було вказано у позовній заяві, згаданий Указ Президента України є незаконним, оскільки Указ суперечить рішенню КС та призводить до дублювання функцій посадових осіб місцевого самоврядування в Києві. Згідно з зазначеним рішенням КС від 25 лютого 2003 року, КМДА має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації.