ТСН: битву за "Фукусіму" ведуть ліквідатори-"камікадзе", 5 з них уже загинули

За порятунок японської АЕС борються щонайменше 50 працівників, частина з яких є добровольцями. Дози опромінення, які вони ризикують отримати, можуть виявитися летальними, передає ТСН.

На японській АЕС "Фукусіма-1", за неофіційними даними, загинули п'ятеро робітників, які займалися ліквідацією аварії. Причина їхньої смерті поки не встановлена. Ще 21 людина постраждала і двоє співробітників зникли безвісти.

У п'ятницю на АЕС тривають роботи з охолодження реакторів. З другого, третього і четвертого енергоблоків вранці піднімалися клуби білого диму.

За порятунок станції борються щонайменше 50 працівників. Частина робітників-"камікадзе" є добровольцями, частина - залишилися тут за наказом.

Як розповів один з ліквідаторів, перш ніж заступити на смертоносну вахту, вони про всяк випадок прощаються зі своїми рідними і близькими. "Ти, звичайно, хвилюєшся за здоров'я та безпеку своєї сім'ї, але в тебе є обов'язок, і він змушує залишатися на місці", - пояснив атомник.

На момент вибуху на японській АЕС усередині другого реактора ступінь радіації досягла 400 мілізіверт, про рівень радіації всередині будівель поки не повідомляється. Саме там інженери намагаються відремонтувати обладнання, яке вийшло з ладу. За оцінкою експертів, радіація в цих приміщеннях має бути ще вищою.

У цих умовах рятувальники не можуть довго перебувати біля реакторів, вони працюють, постійно змінюючи один одного, оскільки дози опромінення, які вони ризикують отримати, можуть виявитися летальними. Імена 50 героїв невідомі, серед них є військовослужбовці сил самооборони, кілька поліцейських і пожежників, контрактники.

Експерти Міжнародної організації з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінюють ситуацію на АЕС як "дуже серйозну". З шести енергоблоків на чотирьох вже сталися пожежі, вибухи і часткове розплавлення паливних елементів. Щоб охолодити реактори, японці заливають їх водою із землі та з повітря.

Хоча навколо АЕС зафіксовано підвищення радіаційного фону, в околицях столиці Токіо, розташованої в 220 кілометрах на південь від Фукусіми, радіоактивного забруднення не виявлено. Попри це, багато мешканців міста вирішили виїхати або ж не виходять зі своїх будинків.

Кількість жертв катаклізмів в Японії зростає щодня. За останніми даними, жертвами землетрусу і цунамі 11 березня стали 6400 людей, понад 10 тисяч 200 вважаються зниклими безвісти.