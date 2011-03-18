Україна активізувала діяльність у рамках СНД – виконком Співдружності

Москва. Виконавчий комітет Співдружності незалежних держав (СНД) відзначає активізацію у 2010 році діяльності України у рамках Співдружності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на Міжнародному економічному форумі держав-учасників СНД "20 років разом: досвід співпраці і перспективи" заявив Виконавчий секретар СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ.

"Хотів би відзначити активізацію діяльності України в усіх напрямах взаємодії в СНД, що, поза сумнівом, сприятиме нашій плідній співпраці", - сказав С. ЛЕБЕДЄВ.

За його словами, зокрема цього року в Києві пройде Форум наукової і творчої молоді СНД, а також 15 квітня у Ялті відбудеться Економічна рада СНД.

С. ЛЕБЕДЄВ зазначив, що 2010 рік був обнадійливим для країн Співдружності, оскільки тривала робота з подолання фінансово-економічної кризи, що дало ріст у більшості показників економічного зростання.

За його словами, у рамках Співдружності наближається до завершення робота зі створення зони вільної торгівлі і затвердження міждержавної програми інноваційної співпраці.