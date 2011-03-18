Посольство Японії в Україні: відкрито жалобну книгу на вшанування жертв Тихоокеанського землетрусу

Жалобна книга на вшанування пям’яті жертв Тихоокеанського землетрусу, що вразив регіон Тохоку, буде доступна у Посольстві Японії в Україні у наступний час:



Місце: Посольство Японії в Україні, культурно-інформаційний куточок у консульському відділі (7 поверх). Київ, Музейний провулок, 4

Період: з 16 по 23 березня 2011 р. (крім 19 (сб) та 20 (нд) березня)

Час: З 9:30 до 12:00 та з 14:30 до 17:30 (16 березня (ср) з 14:30 до 17:30)

P.S. На сайті Посольства також англійською мовою оновлюється оперативна інформація по Тихоокеанському землетрусу, що вразив регіон Тохоку:

* Заходи для подолання наслідків Тихоокеанського землетрусу, що вразив регіон Тохоку у 2011;

* Поточна ситуація та дії уряду Японії (Офіційна сторінка Міністерства закордонних справ Японії)

(Інформація з сайту Посольства Японії в Україні)