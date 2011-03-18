Посольство Японії в Україні: відкрито жалобну книгу на вшанування жертв Тихоокеанського землетрусу

12:27, 18 березня 2011
Різне
1

Жалобна книга на вшанування пям’яті жертв Тихоокеанського землетрусу, що вразив регіон Тохоку, буде доступна у Посольстві Японії в Україні у наступний час:

Місце: Посольство Японії в Україні, культурно-інформаційний куточок у консульському відділі (7 поверх).  Київ, Музейний провулок, 4

Період: з 16 по 23  березня 2011 р.   (крім 19 (сб) та 20 (нд) березня)

Час:  З 9:30 до 12:00 та з 14:30 до 17:30   (16 березня (ср) з 14:30 до 17:30)

P.S. На сайті Посольства також англійською мовою оновлюється оперативна інформація  по Тихоокеанському землетрусу, що вразив регіон Тохоку:

    * Заходи для подолання наслідків Тихоокеанського землетрусу, що вразив регіон Тохоку у 2011;
    * Поточна ситуація та дії уряду Японії (Офіційна сторінка Міністерства закордонних справ Японії)

(Інформація з сайту Посольства Японії в Україні)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter