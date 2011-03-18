ЄС уважно оцінить оголошене Лівією припинення вогню

Брюссель. Європейський Союз уважно оцінить, що стоїть за оголошеним Лівією припиненням вогню.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні журналістам Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

«Разом із нашими колегами ми будемо дуже уважно вивчати це», - сказала вона.

Головний дипломат ЄС зазначила, що сьогодні ввечері вона відправляється до Парижа, де вже завтра має намір провести низку зустрічей для обговорення ситуації в Лівії. Серед тих, із ким планує зустрітися К.ЕШТОН, - Генеральний секретар НАТО ПАН Гі Мун, Генеральний секретар Ліги арабських держав Амр МУССА і голова Африканського Союзу Жан ПІНГ.

К.ЕШТОН окремо підкреслила, що питання можливої військової операції належать до компетенції НАТО й окремих країн-членів ЄС.

«Що ми можемо зробити (на європейському рівні – УНІАН)? Посилити економічні санкції та інтенсифікувати нашу гуманітарну підтримку народу Лівії», - сказала К.ЕШТОН.

Вона також підкреслила, що сьогодні весь світ очікує, коли піде режим Муаммара КАДДАФІ.

«Спільна точка зору – КАДДАФІ повинен піти, режим повинен завершитися», - сказала головний дипломат ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН пізно ввечері 17 березня схвалила Резолюцію 1973, якою дозволила проведення військової операції в Лівії для захисту мирного населення від нападів режиму М.КАДДАФІ.

Сьогодні вранці адміністрація полковника М.КАДДАФІ оголосила про припинення вогню.