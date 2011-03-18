Президент США може взяти участь у форумі глав держав Східної Європи у Польщі

Варшава. Президент США Барак ОБАМА може взяти участь у форумі глав держав Східної Європи, проведення якого заплановане на початок травня 2011 року у Польщі, пише Gazeta Wyborcza.

„Це буде найбільший дипломатичний захід в цій частині Європи в першій половині 2011 року„ – зазначає газета.

Видання зауважує, що востаннє Президент США - тоді цей пост обіймав Джордж БУШ - відвідав Польщу в 2007 році.

Коментуючи цю інформацію, глава польського уряду Дональд ТУСК заявив Gazeta Wyborcza, що візит Б.ОБАМИ є дуже важливим для розвитку відносин між державами.

„Американці є та будуть для нас найважливішими союзниками (...) Це (візит) був б підтвердженням великої ваги польсько-американських відносин”, - сказав Д.ТУСК.

„Це добра новина, маю надію вона підтвердиться”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, польська влада мала намір провести форум глав держав Центральної та Східної Європи у травні минулого року.

Захід не відбувся через трагічну смерть Президента Леха Качинського в авіакатастрофі поблизу Смоленська у березні 2010 року.

На форум планували запросити Президента України Віткора ЯНУКОВИЧА.