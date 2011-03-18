Головне на 18 березня

Фінанси

"Промінвестбанк" розмістив облігації серії B на суму 516,8 млн. грн.

ПАТ "Промінвестбанк" (Київ) залучив 516,8 млн. грн., завершивши розміщення на ПФТС своїх іменних процентних облігацій серії B.

Про це УНІАН повідомили в ПФТС.

Згідно з повідомленням, всього було розміщено 500 тис. іменних процентних облігацій серії В номінальною вартістю 1 тис. грн. з процентною ставкою за перший відсотковий період у розмірі 14% річних і датою погашення 25 лютого 2013 року.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, в повному обсязі будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Раніше ПАТ "Промінвестбанк" (Київ) вже розмістило іменні процентні облігації серії А на 500 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 наглядова рада "Промінвестбанку" прийняла рішення про відкритий (публічний) випуск 1,5 млн. штук простих іменних процентних облігацій серій А, В і С (по 500 тис. штук кожна серія) номінальною вартістю однієї облігації 1000 грн.

Кошти, залучені від розміщення паперів, у повному обсязі планують спрямувати на розвиток основної діяльності банку, у тому числі на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля.

Довідка УНІАН. "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" ("Промінвестбанк") створений у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку склали 34,613 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 25,712 млрд. грн., зобов`язання - 30,023 млрд. грн., статутний капітал - 5,299 млрд. грн., власний капітал - 4,590 млрд. грн.

"Промінвестбанк" у 2010 році скоротив збиток в 3,5 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 844,981 млн. грн.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) володіє 93,84% "Промінвестбанку".

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Позитивне сальдо інтервенцій НБУ за півмісяця перевищило 800 млн. доларів

Позитивне сальдо інтервенцій Національного банку України (НБУ) на валютному міжбанківському ринку в першій половині березня перевищило 800 млн. дол.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник голови Нацбанку Юрій КОЛОБОВ.

«У нас тенденція до зростання валютних резервів. У першій половині березня ми в плюсі приблизно понад 800 млн. дол.», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в лютому ц.р. зросли на 4,4% – до 36 млрд. 669,99 млн. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку в лютому ц.р. становило (у доларовому еквіваленті) 7,4 млн. дол., у січні-лютому ц.р. сальдо було позитивним – 248,1 млн. дол.

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Кабмін виділив 360 млн. грн. на створення робочих місць у вуглевидобувних регіонах

Кабінет Міністрів України розподілив між обласними державними адміністраціями 360 млн. грн. з Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вуглевидобувних регіонів.

Даний розподіл затверджений урядовою постановою №264 від 17 березня 2011 року, текст якої розміщений на сайті Кабміну.

Згідно з постановою, передбачається виділити 5,4 млн. грн. коштів фонду на створення робочих місць у Волинській області, 32,48 млн. грн. – у Дніпропетровській, 172,16 млн. грн. – у Донецькій, 4,36 млн. грн. – у Кіровоградській, 130,76 млн. грн. – у Луганській і 14,84 млн. грн. – у Львівській областях.

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ПЕК

КМУ встановив мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом

Кабінет Міністрів України встановив мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом і граничні показники їх вартості для надання в 2011 році пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Про це йдеться в постанові № 253 від 17 березня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, мінімальні норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом для надання пільг становлять 1 тонна і 1 балон на домогосподарство на рік, а особам, які мають таке право згідно зі ст. 48 Гірського закону України – 3,1 тонни вугілля для побутових потреб на домогосподарство на рік.

При цьому мінімальні норми забезпечення населення скрапленим газом, що використовується для приготування їжі, для надання житлових субсидій населенню встановлюються виходячи з розрахунку: 2 балони (42 кг) на рік на одну-дві особи, 3 балони (63 кг) – на три-чотири особи, 4 балони (84 кг) – на п`ять і більше осіб.

Разом із тим, особам, які для опалення житлових приміщень використовують рідке пічне побутове паливо, пільги надаються, виходячи з розрахунку вартості однієї тонни твердого палива, а субсидії для відшкодування витрат на його придбання – з вартості затвердженої в регіоні натуральної норми забезпечення населення твердим паливом. У разі використання скрапленого газу, який зберігається в групових резервуарних установках, мінімальна норма забезпечення таким газом становить 42 кг на одну людину на рік, але не більше 210 кг.

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«Укргазвидобування» починає реалізацію нафтопродуктів через відкриті біржові торги

Вперше за всю історію компанії ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» 24 березня 2011 року почне реалізацію нафтопродуктів на відкритих біржових торгах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що компанія планує реалізовувати близько 8,5 тис. тонн нафтопродуктів: з них 7 тис. тонн світлих нафтопродуктів (бензин і дизпальне) і 1 тис. тонн темних нафтопродуктів (мазут і бітум).

Надалі компанія планує перейти на 100% реалізацію нафтопродуктів на відкритих біржових торгах.

«Метою проведення таких торгів є прозорість діяльності ДК «Укргазвидобування» й отримання максимальної економічної вигоди при реалізації продукції компанії», – відзначається в повідомленні.

Про час і місце проведення торгів компанія поінформує додатково.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, яка забезпечує більш як 70% загального видобутку газу в країні. Провідним підрозділом з переробки в структурі ДК «Укргазвидобування» є Шебелинський газопереробний завод, який здійснює виробництво автомобільних бензинів марки А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного пального, зрідженого газу, уайт-спіриту, мазуту, бітуму й інших нафтопродуктів.

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Азаров: умови закупівлі газу у Росії згубні для економіки України

Чинні умови закупівлі газу у Росії згубні для економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з представниками британського бізнесу.

"Умови монопольної залежності від одного постачальника, який нам диктує непідйомні ціни, - по суті справи, для нашої економіки це згубна перспектива. Або ми домовляємося з нашими партнерами про нормальну угоду про постачання газу, або ми робимо усе, щоб диверсифікувати постачання газу в Україну. У нас іншого виходу немає", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що керівництво України вітає бажання іноземних компаній працювати в Україні у напрямку розвідки і видобутку сланцевого газу і газу шельфу Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, згідно з підписаними у січні 2009 року російсько-українським газовим контрактам на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується по формулі, яка враховує зміну цін на мазут і газойль.

У законі про державний бюджет на 2011 рік середня ціна природного газу, який імпортується, прогнозується на рівні 269 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2011 року ціна газу, який імпортується в Україну, складе 264 дол. за 1 тис. куб. м.

Водночас за прогнозами Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, середньорічна ціна на природний газ, що поставляє ВАТ "Газпром", для України в поточному році може перевищити 300 дол. за тис. куб. м.

Голова українського уряду Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів з Росією і має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. За словами прем`єр-міністра, у першу чергу в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, який закуповує Україна у Росії.

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Соцполітика

Держслужба зайнятості у січні-лютому працевлаштувала 91 тис. осіб

У січні-лютому 2011 року Державна служба зайнятості працевлаштувала 91,3 тис. осіб, що на 28,4% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Рівень працевлаштування незайнятих громадян збільшився до 11,4% проти 9,8% у січні-лютому 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держслужби зайнятості.

Згідно з наданою інформацією, в січні-лютому ц.р. послугами державної служби зайнятості скористалися 798,2 тис. незайнятих громадян. Статус безробітного мали 711,9 тис. осіб, із яких допомогу із безробіття отримували 571,1 тис. осіб.

Протягом січня-лютого ц.р. 56,1 тис. безробітних пройшли професійне навчання, що на 45% більше, ніж у січні-лютому 2010 року.

В оплачуваних громадських роботах за звітний період взяли участь 41,7 тис. незайнятих осіб, що на 40% більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Рівень залучення незайнятих громадян до участі в громадських роботах зріс із 4,1% у січні-лютому 2010 року до 5,2% у січні-лютому 2011 року.

На 1 березня 2011 року на обліку в центрах зайнятості перебували 635,6 тис. незайнятих громадян, зокрема 333,9 тис. жінок, 301,7 тис. чоловіків; 269,9 тис. осіб – це молодь, 35,5 тис. - звільнені працівники й 126,1 тис. осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці. Статус безробітного мали 616,7 тис. осіб, із яких 466,3 тис. отримували допомогу в зв`язку з безробіттям. Із загального числа безробітних 274,4 тис. осіб проживали в сільській місцевості, 342,3 тис. - у містах.

У січні-лютому ц.р. до служби зайнятості надійшло 218 тис. вакансій від 61,6 тис. роботодавців. На 1 березня ц.р. кількість вакансій у базі даних служби становила 72,9 тис., зокрема для робочих – 33,9 тис., для службовців – 28,9 тис., для осіб, які не мають спеціальної підготовки - 10,1 тис.

Найпопулярніші професії, на які сьогодні є попит – це професії висококваліфікованих робочих – слюсарі, токарі, електрогазозварники, водії, кухарі, продавці та ін. Серед роботодавців мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.

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Янукович: законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у ВР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«Я ініціативно скасував на цьому тижні розгляд закону про пенсійну реформу», - сказав глава держави.

Аргументуючи своє рішення, Президент підкреслив, що «законопроект не готовий до голосування».

«Я щоденно отримую величезну кількість листів від громадських організацій, громадян України, які вказують на те, що люди не знайомі з положеннями цього закону… Фактично, не знайомі з пенсійною реформою», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави наголосив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу у парламенті, необхідно провести роз’яснювальну роботу положень закону серед громадян. «Перед тим, як його (законопроект) розглядати у Верховній Раді, треба, щоб його усвідомлювали люди, ті, яких буде торкатися той чи інший закон, та чи інша реформа», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з цим Президент доручив М.АЗАРОВУ вдосконалити хід громадського обговорення майбутньої пенсійної реформи і цей законопроект.

«Додатково треба обов’язково провести громадські слухання в регіонах, - підкреслив глава держави. – Я знаю, що віце-прем’єр-міністр ТІГІПКО добре працював у цьому напрямку, і не тільки він. Але цього недостатньо».

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що пенсійна реформа є дуже серйозним кроком, тож керівництво держави має підійти до нього з усією відповідальністю. Президент наголосив, що ця реформа в першу чергу спрямована на «підвищення пенсій тим категоріям пенсіонерів, які сьогодні не можуть жити на такі малі пенсії».

Глава держави також підкреслив, що, згідно з положеннями законопроекту, значно скорочується розмір максимальної пенсії. «Ми значно знижуємо верхню межу, яка вже досягла 60 тисяч гривень. Ця межа не повинна перевищувати десять мінімальних пенсій», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання Президента, завдяки реформі у пенсійній сфері буде легалізовано тіньові заробітні плати, що дасть можливість забезпечити зростання розміру пенсій. «За рахунок пенсійної реформи ми легалізуємо заробітні плати, і люди, які виходять на пенсії, за рахунок легалізації власної заробітної плати отримають більші пенсії. Це буде набагато більше, ніж ті заробітні плати мізерні, які вони отримують в конвертах», - резюмував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України був оприлюднений на сайті Верховної Ради України у грудні 2010 року.

До порядку денного парламенту на поточний тиждень не було внесено законопроекту про проведення пенсійної реформи.

15 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що у парламенті ще тривають дискусії щодо можливості розгляду на поточному тижні законопроекту про пенсійну реформу.

17 березня О.ЄФРЕМОВ заявив, що до кінця цього тижня Верховна Рада не розглядатиме проект пенсійної реформи.

Водночас він не зміг назвати точної дати розгляду цього документа. За словами О.ЄФРЕМОВА, розгляд проекту пенсійної реформи наступного пленарного тижня залежатиме від того, чи будуть узгоджені всі позиції стосовно цього документа.

«У нас іде дуже конструктивний діалог, і якщо у депутатів виникають якість питання, значить ми на ці питання або самі, або за допомогою експертів намагаємося знати відповідь», - сказав він.

Для отримання чергового траншу з кредиту МВФ Україна повинна прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.

Сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявила, що перенесення розгляду законопроекту про пенсійну реформу не вплине на взаємовідносини з МВФ.

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Агро

В Україні видано більш як 1,1 млн. безплатних держактів на землю

Станом на 11 березня ц.р. в Україні видано більш як 1,1 млн. безплатних актів на право власності на землю, що становить понад 35% загальної кількості зареєстрованих заяв.

Про це йдеться на сайті відомства.

Як зазначається в повідомленні, на сьогодні подали заявки на безплатне оформлення й видачу державних актів понад 3,11 млн. громадян. Найбільша їх кількість зареєстрована в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Житомирській і Вінницькій областях.

Фахівці територіальних органів земельних ресурсів уклали 2,8 млн. договорів на виконання робіт з виготовлення технічної документації й виготовлення і реєстрації державних актів.

Робота з безплатного оформлення й видачі держактів активно проводиться в Черкаській, Запорізькій, Одеській, Київській і Полтавській областях, повільними темпами – у Тернопільській, Харківській, Закарпатській областях.

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Міжнародні відносини

Влада Лівії заявила про припинення військових дій

У відповідь на резолюцію Ради безпеки ООН влада Лівії заявила про припинення військових дій.

Про це на прес-конференції, що транслювалася в прямому ефірі телеканалу "Аль-Джазіра", повідомив міністр закордонних справ Лівії Муса КУСА.

Як передає Lenta.ru, міністр заявив, що відповідно до резолюції 1973, прийнятої напередодні Радою безпеки ООН, його країна негайно припиняє всі бойові операції.

За його словами, лівійський уряд докладе всіх сил для того, аби відновити в країні мир, дотримання прав людини, порядок і верховенство закону.

Крім того, він висловив жаль з приводу того, що РБ ООН заборонила польоти авіації над його країною. М.КУСА сказав, що це матиме негативні наслідки для населення країни. Також він заявив, що жителі Лівії постраждають від замороження активів Тріполі за кордоном.

Міністр назвав "нерозумним" рішення світової спільноти використовувати силу проти урядових військ і оголосив, що уряд Лівії готовий до діалогу з усіма силами, які зацікавлені в збереженні суверенітету й територіальної цілісності країни.

Наприкінці своєї промови М.КУСА закликав світову спільноту направити до Лівії спеціальні комісії, які на місці зможуть розібратися в тому, що відбувається, й ухвалити відповідні рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, яка передбачає введення заборони на польоти лівійської авіації, вимагає від прихильників і супротивників лідера країни Муамара КАДДАФІ негайного припинити вогонь, а також дозволяє світовій спільноті вжити всіх необхідних заходів для недопущення насильства щодо мирного населення Лівії. До цих заходів відноситься завдання ударів з повітря по лояльних М.КАДДАФІ силах, проте виключається ведення наземних військових операцій.

Про готовність завдати авіаударів по урядових силах Лівії заявили Франція, США, Велика Британія, Норвегія, Бельгія, Канада, Катар і Об`єднані Арабські Емірати.

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ЄС уважно оцінить оголошене Лівією припинення вогню

Брюссель. Європейський Союз уважно оцінить, що стоїть за оголошеним Лівією припиненням вогню.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні журналістам Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін ЕШТОН.

«Разом із нашими колегами ми будемо дуже уважно вивчати це», - сказала вона.

Головний дипломат ЄС зазначила, що сьогодні ввечері вона відправляється до Парижа, де вже завтра має намір провести низку зустрічей для обговорення ситуації в Лівії. Серед тих, із ким планує зустрітися К.ЕШТОН, - Генеральний секретар НАТО ПАН Гі Мун, Генеральний секретар Ліги арабських держав Амр МУССА і голова Африканського Союзу Жан ПІНГ.

К.ЕШТОН окремо підкреслила, що питання можливої військової операції належать до компетенції НАТО й окремих країн-членів ЄС.

«Що ми можемо зробити (на європейському рівні – УНІАН)? Посилити економічні санкції та інтенсифікувати нашу гуманітарну підтримку народу Лівії», - сказала К.ЕШТОН.

Вона також підкреслила, що сьогодні весь світ очікує, коли піде режим Муаммара КАДДАФІ.

«Спільна точка зору – КАДДАФІ повинен піти, режим повинен завершитися», - сказала головний дипломат ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Рада Безпеки ООН пізно ввечері 17 березня схвалила Резолюцію 1973, якою дозволила проведення військової операції в Лівії для захисту мирного населення від нападів режиму М.КАДДАФІ.

Сьогодні вранці адміністрація полковника М.КАДДАФІ оголосила про припинення вогню.

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Японія

Японія підвищила рівень небезпеки аварії на АЕС "Фукусіма-1"

Національне атомне агентство Японії в п`ятницю, 18 березня, підвищило рівень небезпеки аварії на АЕС "Фукусіма-1" з четвертого до п`ятого за 7-бальною шкалою Міжнародного агентства атомної енергії INES, повідомляє агентство dpa.

Рівень 5 означає аварію з масштабними наслідками, тоді як рівень 4 - аварію з локальними наслідками. Прийняте японським агентством рішення означає, що аварія на "Фукусіма-1"поставлена в один ряд з аварією на американському ядерному реакторі Three Miles Island в штаті Пенсільванія в 1979 році, коли в результаті часткового розплавлення паливних стрижнів відбувся "невеликий" викид радіації, що не призвів, згідно з даними американської влади, до жертв.

Найбільша досі ядерна катастрофа сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС. Вона поки єдина, якій присвоїли максимальний рівень небезпеки. Детальніше в темі "ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС".

УНІАН