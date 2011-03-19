Тимошенко вибачилася перед усіма українцями за свої прорахунки

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вибачилися перед всіма українцями, перед якими вона хоч в чомусь завинила.

"Дорогі мої, рідні, якщо я щось робила не так, вибачте, якщо я зробила помилки, вибачте, якщо я десь не досягла того результату, який від мене очікували, вибачте", - сказала вона під час ефіру програми "Велика політика" на телеканалі Інтер.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що чітко визнає всі свої помилки і несе відповідальність за тих людей, які знаходяться в її команді. "Я несу відповідальність за кожну людину", - сказала лідер партії "Батьківщина". "Мені не соромно і я кожен раз вибачаюсь за кожну помилку, яку я зробила, бо я – людина, і кожна людина може робити помилки", - наголосила вона.

У свою чергу присутня в студії член фракції Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА запитала Ю.ТИМОШЕНКО, чи не хоче вона "вибачитися за постійну брехню", зокрема за те, що стосується газових договорів з Росією. Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО, вислухавши кількахвилинний діалог між І.БОГОСЛОВСЬКОЮ та ведучим програми Євгенієм КИСЕЛЬОВИМ стосовно газу, запитала: "У мене маленьке питання. Я вам тут не заважаю? У вас тут така дискусія іде". Вона звернулася до Є.КИСЕЛЬОВА з запитанням, що він напередодні програми робив в офісі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ. Замість нього відповіла сама І.БОГОСЛОВСЬКА: "Ви зараз будете шоковані. Ми обговорювали документальний фільм про Булгакова, бо сьогодні проголосована постанова про святкування 120-річчя Булгакова, а Євген займається проектом документального фільму на каналі".