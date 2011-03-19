Обама погрожує Каддафі військовими діями

Президент США Барак ОБАМА погрожує лівійському лідерові Муамару КАДДАФІ військовими діями у випадку, якщо той негайно не виконає вимоги, висунуті у прийнятій напередодні резолюції ООН.

Як передає РІА “Новости”, про це Президент США сказав у спеціальній заяві.

"Ці вимоги не є предметом переговорів. Якщо КАДДАФІ не підкориться ним, то резолюція реалізовуватиметься військовими діями", - підкреслив Президент США.

"Перемир`я має виявитися у конкретних діях негайно... Режим КАДДАФІ повинен припинити насильство, припинити наступи на Бенгазі...", - сказав американський лідер.

Він повідомив, що доручив міністрові оборони Роберту ГЕЙТСУ бути готовим до несприятливого розвитку ситуації. "Разом з тим я хочу ясно дати зрозуміти, що ми не робитимемо. США не збираються вводити сухопутні війська до Лівії і виходити за межі одного конкретного завдання: захисту лівійського населення від насильства", - підкреслив Б.ОБАМА.

Як повідомлялося, 17 березня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, що передбачає можливість проведення іноземної військової операції проти режиму М.КАДДАФИ.

Представники адміністрації США поки що напряму про можливість військової операції не заявляли.