Лівійські війська зазнали нападу повстанців біля Бенгазі

Збройні сили Лівії зазнали нападу з боку повстанців у районі міста Бенгазі на сході країни, передає РІА «Новости» з посиланням на офіційне лівійське агентство Джана.

Повідомляється, що вертольоти й винищувач повстанців завдали ударів по позиціях лівійських підрозділів. "Це є грубим порушенням заборони на польоти, введеної Радою Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні. Лівійські збройні сили були вимушені відповісти нападникам. Про втрати сторін не повідомляється.

Раніше заступник міністра закордонних справ Лівії Халед КАЇМ заявив, що дислокація лівійських збройних сил у безпосередній близькості від міста Бенгазі, оплоту повстанців, не порушує одностороннього перемир`я, оголошеного владою країни, й війська не мають наміру займати місто. Влада також заявляла, що роззброєння повстанців, які контролюють наразі Бенгазі, буде доручено спеціальним антитерористичним підрозділам.

У самому Бенгазі, за повідомленням ЗМІ, у суботу гриміли вибухи. Катарський супутниковий телеканал "Аль-Джазіра", повідомив, зокрема, що сили, підконтрольні лівійському лідеру Муамару КАДДАФІ, піддали обстрілу західне передмістя Бенгазі. Ще напередодні влада Лівії заявила про припинення всіх бойових дій проти бунтівників у зв`язку з ухваленням резолюції ООН. Тріполі спростовував повідомлення про бомбардування лівійських міст. Більш того, лівійська влада запросила спостерігачів із Туреччини, Греції та Мальти для контролю за режимом припинення вогню.

Резолюція, прийнята у четвер РБ ООН, передбачає закриття повітряного простору над Лівією для припинення авіаобстрілу повстанських сил і загибелі мирного населення. Рішення РБ ООН накладає заборону на польоти лівійської авіації, а також передбачає можливі бойові дії за винятком застосування наземних сил.

Нагадаємо, з 15 лютого в Лівії триває народне повстання проти М.КАДДАФІ, який править у країні понад 40 років. Лівійська авіація щодня завдавала ударів по розташуванню повстанців на сході країни й по окремих бунтівних містах на заході Лівії. Влада Лівії стверджує, що веде боротьбу проти угрупувань, які підтримує "Аль-Каїда".