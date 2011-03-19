До лівійського міста Бенгазі увійшли танки армії Каддафі

До лівійського міста Бенгазі, яке утримували повстанці, увійшла бронетехніка урядових сил, передає Бі-Бі-Сі.

Лідери повстанців закликають світову спільноту зупинити атаки, водночас представник лівійського уряду заявив у суботу, що армія не веде бойових дій в районі Бенгазі.

За повідомленнями представників опозиції, мирні жителі масово залишають місто, і дороги, що ведуть на схід країни, заповнені машинами.

Вранці 19 березня у місті впав військовий літак. Заступник міністра закордонних справ Лівії Халед КАЇМ заявив Бі-Бі-Сі, що всі винищувачі ВПС країни знаходяться на землі.

Надходять також повідомлення про запеклі бої навколо університету у південно-західній частині міста і про обстріл з боку моря.

У суботу з Бенгазі надходили повідомлення, що західна частина міста впродовж кількох годин піддавалася авіаударам.

Раніше уряд Муаммара КАДДАФІ оголосив, що припиняє військову операцію проти повстанців, згідно з резолюцією ООН.

У четвер 17 березня Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, якою забороняються польоти над Лівією, для виконання цього заходу Велика Британія і Франція мали намір відправити до повітряного простору країни винищувачі. Крім цього, документом передбачено вжити будь-які заходи для захисту мирного населення Лівії, включаючи бойові дії, за винятком застосування міжнародних сухопутних сил.

Лівійський лідер М.КАДДАФІ у свою чергу 19 березня заявив, що будь-які військові дії Заходу проти Лівії розцінюватимуться як пряма агресія.

На суботу у Парижі заплановано проведення зустрічі, на якій обговорюватиметься план з втілення в життя прийнятої Радою безпеки ООН резолюції. У саміті візьмуть участь лідери Франції, Великої Британії, США і арабських держав.