Японський півострів зсунувся більш ніж на 5 метрів

15:37, 19 березня 2011
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Півострів Осіка на північному сході основного японського острова Хонсю в результаті землетрусу, що стався 11 березня, зсунувся на 5,3 метра в південно-східному напрямку й опустився на 1,2 метра, повідомляє японське агентство Кіодо з посиланням на Інститут географії Японії.

Зсув півострова, який входить до складу префектури Міягі, є найзначнішим зсувом земної кори за всю історію спостережень Інституту, зазначає агентство. Раніше Інститут географії Японії вважав найбільшим зсувом кори зсув на 4,4 метра до південного сходу в районі міста Мінамісома (Міягі). Рух кори продовжується й після землетрусу. Через тиждень після удару стихії на 25 сантиметрів зсунулася кора під містом Ямада в префектурі Івате, на 17 сантиметрів - під містом Тьосі (Івате). Інститут географії Японії намагається отримати більш докладну інформацію про вплив землетрусу на земну кору.

Землетрус магнітудою 9 стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі висотою понад десять метрів. Число жертв, за даними на суботу, становить 7,197 тисячі осіб. Рятувальники продовжують пошуки людей, які опинилися під завалами.

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