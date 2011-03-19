У Парижі проходить саміт щодо Лівії

У Парижі почався саміт глав держав Європи, США і арабських держав. На зустрічі може бути ухвалено рішення про початок військової операції проти сил лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ, передає Бі-Бі-Сі.

Раніше повідомлялося, що в саміті повинні взяти участь генеральний секретар ООН Пан Гі МУН, президент Франції Ніколя САРКОЗІ, держсекретар США Хіларі КЛІНТОН, британський прем`єр Девід КЕМЕРОН, голова Європейської Ради Херман ван РОМПЕЙ, глава дипломатії Євросоюзу Кетрін ЕШТОН, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, прем`єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес САПАТЕРО, а також глави урядів Бельгії, Канади, Данії, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі.

Арабські країни представляють генеральний секретар Ліги арабських держав Амр МУСА і глави МЗС ОАЕ, Іраку, Марокко та Катару.

Агентство Рейтер передає з посиланням на джерело, близьке до паризьких переговорів, що Франція, Великобританія та Канада можуть першими завдати ударів по силах М.КАДДАФІ.

За словами джерела, військова операція за участю Франції, Великобританії та США може розпочатися відразу після закінчення переговорів.

Джерело також зазначило, що США можуть приєднатися до операції дещо пізніше, а участь арабських держав може відбутися в останню чергу.