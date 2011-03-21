Анонс на 21 березня

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція адміністрації порталу ЕХ.ua, присвячена формуванню легальної цифрової середовища в Україні. Учасники брифінгу розкажуть про плани ЕХ.ua як лідера ТОП-5 рейтингу вітчизняних Інтернет-ресурсів, обговорять рекомендації Американської асоціації звукозапису (RIAA) щодо стримування поширення піратства та виключення EX.ua з «чорного» списку RIAA. Учасники: представник порталу EX.ua Юріс Пісковий; керівник ВГО «Всеукраїнська ліга авторів» Микола Сосновський; керівник музичного видавництва «Чесна музика» Вадим Коктиш; представник TALANT Group Наталія Могилевська; представник УМВГ (Українська музична видавнича група), Сергій Рогожене; композитор Сергій Бакуненко (вул.Хрещатик, 4, конферен-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 067 214 13 39, info@ex.ua.

* Віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков відкриє нову тренувальну арену зі штучним льодом, яка розташована на вулиці Міста Шалетт, 6 в Києві. У заході також візьме участь голова КМДА Олександр Попов. Після завершення урочистостей - брифінг віце-прем`єр-міністра України Бориса Колеснікова.

* Круглий стіл на тему: "450 днів до Євро-2012: чи використає Україна шанс залучити іноземні інвестиції?" Організатори: Комітет громадського контролю "ЧЄ-12", громадська кампанія "Євро-патруль". Учасники: Григол Катамадзе, Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні; Аркадьюш Серна, перший секретар Посольства РП в Україні; В`ячеслав Коновалов, експерт кампанії "Євро-патруль"; Андрій Новак. Запрошені: Дмитро Заруба, заст.голови Держслужби туризму і курортів України; Олег Литвяк, ген.директор П "Національний туристичний офіс"; Олександр Таран, голова Державного агентства України з інвестицій та розвитку; Владислав Каськів, директор державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

* Прес-конференція на тему: «Моніторинг дій нової влади в енергетичному секторі у 2010 році. Прозорість і відповідність енергетичної безпеки України ». Організатор - Альянс «Нова енергія Україна». Учасники: голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик, президент Київського міжнародного енергетичного клубу (Q-club) Олександр Тодійчук, директор енергетичних програм Центру "Номос" Михайло Гончар, виконавчий директор Альянсу "Нова Енергія України" Павло Качур.

* Прес-конференція на тему: «Економіка України: повільне зростання чи повільне падіння?». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло; фінансовий експерт Віктор Суслов.

* Прес-конференція на тему: "Уповноважені рейтингові агентства за чистоту ринку рейтингових послуг". Учасники: директор з розвитку РА "Рюрик" Леонід Долинський, директор РА "BI-Рейтинг" Григорій Перерва, директор РА "Експерт-Рейтинг" Володимир Духненко.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл - відкрите засідання Правління Асоціації власників малого бізнесу та малих архітектурних форм про заборону з 1 квітня 2011 торгівлі тютюновими та алкогольними виробами в МАФах. Учасники: голова правління асоціації Андрій Єрмак, члени правління: Микола Ганул, Віталій Холодов, представники КМДА, підприємці, представники громадських організацій м. Києва (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 050 627 79 22.

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