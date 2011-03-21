Каддафі заявив про готовність Лівії до тривалої війни

Лівійський лідер Муаммар КАДДАФІ заявив, що його країна "готова до тривалої війни".

Як передає Agence France-Presse, на цьому він наголосив учора під час свого 15-хвилинного звернення до лівійського народу.

"Ви не готові до війни, а ми готові. Ми щасливі, що цей момент настав", - заявив М.КАДДАФІ, звертаючись до країн Заходу.

"Вас чекає доля Гітлера і Муссоліні", - додав лівійський лідер, маючи на увазі президентів США і Франції, а також прем`єр-міністра Великобританії - тих країн, чиї війська беруть участь у військовій операції проти його режиму.

"Ви - агресори, ви - тварини. Всі тирани рано чи пізно поляжуть під тиском народу", - цитує виступ М.КАДДАФІ агентство.

Лівійський лідер також закликав народ країни на боротьбу, як він висловився, з "християнським" ворогом.

Як повідомляється в блозі "Аль-Джазіри", М.КАДДАФІ заявив: “Немає ніякого виправдання цій “холодній війні” проти ісламу... Лівійський народ єдиний. Чоловікам і жінкам роздали зброю і гранати", - додав він.

Напад на Лівію М.КАДДАФІ порівняв з війнами США у В`єтнамі та Іраку.

"Ми не повинні відступати з поля бою, тому що на кону незалежність нашої країни і наша гідність", - підсумував лідер країни.

Військова операція західної коаліції проти сил М.КАДДАФІ розпочалася в ніч на 20 березня. У бомбардуваннях брали участь ВПС Франції та США, а також ВМС США: військові кораблі випустили по позиціях лівійських військ 110 ракет "Томагавк". Метою першого етапу операції були сили ППО. В той же час в Лівії стверджують, що західні військові бомбили цивільні об`єкти.

Рішення про початок операції було ухвалено 19 березня після того, як лояльні М.КАДДАФІ війська вчинили напад на місто Бенгазі, де базуються повстанці. Цей крок став порушенням прийнятої 17 березня резолюції ООН, що закрила повітряний простір Лівії для польотів. Незабаром після початку бомбардувань МЗС Лівії, що спочатку висловив готовність дотримуватися резолюції, заявив про її недійсність.

За останніми даними, в результаті ракетних ударів сил коаліції по території Лівії загинули близько 50 осіб. Загальна кількість жертв військових дій в Бенгазі за два останні дні досягла 94 осіб.