Голова КМДА сьогодні відвідає Москву

У понеділок, 21 березня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ відвідає Москву.

Як повідомило УНІАН проінформоване джерело, програмою візиту передбачаються відвідання Бібліотеки української літератури міста Москви і Національного культурного центру України в російській столиці.

Окрім цього, О.ПОПОВ зустрінеться з мером Москви Сергієм СОБЯНІНИМ, під час зустрічі планується підписати план співпраці між двома столицями.