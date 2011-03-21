Король Бахрейну заявляє, що за кордоном була підготовлена змова проти його країни

Король Бахрейну Хамад бен Іса АЛЬ-ХАЛІФА заявив, що за кордоном була підготовлена змова проти його королівства.

Як повідомляє “Газета.ру”, минулого тижня в Бахрейні було розгромлено наметове містечко. Опозиція повідомляла, що жертвами розгону демонстрантів стали принаймні п`ять чоловік, а ще раніше влада ввела надзвичайний стан і запросила в країну військових із Саудівської Аравії.

Король заявив, що змова провалилася, подякувавши за військову підтримку сусіднім країнам, які допомогли покласти край заворушенням, що тривали кілька тижнів.

«Змова зовнішніх сил готувалася впродовж двадцяти-тридцяти років, поки не з`явилося підгрунтя, – заявив король. – Я оголошую про те, що змова провалилася».