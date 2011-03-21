Лівія вимагає негайного скликання Ради Безпеки ООН для обговорення "франко-британсько-американської агресії".

Про це йдеться у переданій по лівійському телебаченню заяві її Народного комітету із зовнішніх зв`язків.

Джамахірія вважає, що має право використовувати "для самооборони" свою військову авіацію, оскільки, як ідеться у заяві, західні союзники самі порушили Резолюцію 1973 Ради Безпеки про встановлення над Лівією безпольотної зони, повідомляє ICTV з посиланням на Бі-Бі-Сі.

18 березня Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, що передбачає запровадження безпольотних зон над Лівією, і вжиття усіх необхідних заходів для захисту мирних громадян від сил лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.