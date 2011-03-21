Росія закликає припинити «невибіркове» застосування сили проти Лівії

Москва. Росія закликає міжнародну коаліцію припинити "невибіркове" застосування сили проти Лівії.

Про це сказано у заяві офіційного представника МЗС Росії Олександра ЛУКАШЕВИЧА про ситуацію довкола Лівії, текст якої має УНІАН.

За інформацією МЗС РФ, під час повітряних нальотів на Лівію були завдані удари у тому числі по об'єктах невоєнного характеру в містах Тріполі, Тархуна, Маамура, Жмейл. У результаті, як повідомляють, загинули 48 мирних громадян і понад 150 були поранені. Частково зруйнований медичний кардіологічний центр, пошкоджено дороги і мости.

"У зв'язку з цим наполегливо закликаємо відповідні держави припинити невибіркове застосування сили", - підкреслюють у заяві.

"Твердо виходимо з неприпустимості використання мандату, який передбачено у резолюції 1973 РБ, прийняття якої було дуже неоднозначним кроком, для досягнення цілей, які явно виходять за рамки її положень, що передбачають заходи тільки для захисту цивільного населення», - зазначено у документі.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію, яка передбачає введення зон без польотів над Лівією, і вжиття усіх необхідних заходів для захисту мирних громадян від сил лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ.

Міжнародна коаліція, до якої увійшли США, Великобританія, Франція, Італія, Канада та інші країни, у ніч на 20 березня начала операцію "Одісея. Світанок".