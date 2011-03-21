Президент увів у дію рішення РНБО щодо евакуації українців із Лівії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ щодо евакуації українських громадян з Лівії.

На офіційному сайті глави держави оприлюднено указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2011 року «Про гуманітарну місію України у зв`язку із ситуацією у Великій Соціалістичній Народній Лівійській Арабській Джамагирії».

Указом вводиться у дію це рішення РНБО.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів України доручається вжити заходів щодо матеріального та фінансового забезпечення гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.

Міністерству закордонних справ належить підтримувати постійний контакт з міжнародними партнерами України для одержання інформації щодо виконання Резолюцій Ради Безпеки ООН № 1970 від 26 лютого 2011 року та № 1973 від 17 березня 2011 року, а також для координації дій з евакуації громадян України з Лівії.

Міністерству оборони України доручено вжити заходів для забезпечення евакуації громадян України з Лівії з використанням великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський».

Міністерство інфраструктури і МЗС мають вжити невідкладних заходів щодо здійснення евакуації українських громадян з Лівії до сусідніх з нею держав, у тому числі із залученням в установленому порядку українських та іноземних суден, які знаходяться у Середземному морі.

Міністерство надзвичайних ситуацій має забезпечити готовність державного підприємства «Мобільний рятувальний центр МНС України» до участі у здійсненні рятувальних операцій у Лівії.

Міністерству оборони і МНС доручено вжити заходів щодо забезпечення готовності літаків Іл-76МД та Ан-26 «Віта» до здійснення гуманітарної місії в Лівії.

Міністерство внутрішніх справ та Адміністрація Державної прикордонної служби України мають вжити заходів щодо запобігання нелегальній міграції у зв`язку з подіями у Лівії.