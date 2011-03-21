Янукович: необхідно провести реформи у діяльності митної і податкової служб

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від керівництва Державної митної служби і Державної податкової служби змінити пріоритети у роботі та впродовж місяця підготувати програму реформування цих відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ сьогодні у Києві.

Президент піддав жорсткій критиці деякі аспекти у діяльності Держмитслужби та ДПС.

«Тому перше, що я вимагаю – змінити пріоритети у роботі. Доручаю протягом місяця підготувати і затвердити програму реформування діяльності Держмитслужби та Державної податкової служби, а також забезпечити підготовку необхідних законодавчих змін для реалізації заходів програми», - сказав він.

Звертаючись до керівників зазначених структур, В.ЯНУКОВИЧ доручив спільно опрацьовувати ефективний механізм, який би вирішував завдання наповнення державного бюджету, а також забезпечив би «припинення відомих ганебних явищ».