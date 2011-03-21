Зі Львова до Києва стартував автомобільний марш протесту підприємців

Сьогодні зі Львова до Києва стартував автомобільний марш протесту «Рушай брате, час вставати!», ініційований Асамблеєю громадських організацій малого та середнього бізнесу, із залученням громадських рухів та об‘єднань Львівщини.

Як передає кореспондент УНІАН, до Києва виїхали 40 вантажних автомобілів та 50 легковиків.

Після короткого брифінгу автомобілісти пов’язали на машини синьо-жовті стрічки, закріпили державні прапори України і стяги із символікою Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу. На одному з автомобілів був закріплений плакат з написом «Ударим автопробегом по беспределу». О 12.00 колона вирушила до Києва.

За словами організаторів, у кожному місті до автопробігу приєднуватимуться місцеві автомобілісти, а 25 березня усі учасники - від Львова до Луганська - зустрінуться у Києві на Європейській площі (попередньо об‘єднання колон планувалося на Софіївській площі), де о 10.00 розпочнеться спільний мітинг-протест під гаслом: «Відбери в олігархів Україну, поверни її громадянам!».

«Показовим є те, що останнім часом наші акції втрачають своєрідний галузевий характер. Це стає властивою рисою протестів по всій Україні, – зазначила представниця громадянського руху «Відсіч» Ольга САЛО. – Одне із завдань автопробігу – консолідаційне: закликати не лише до одностайності підприємців у різних регіонах країни, але й до солідарності інших суспільних груп - робітників, студентів, освітян, медиків. Адже народу потрібні не точкові поступки влади, а системні зміни».

Як повідомили організатори, у містах руху автоколони передбачено проведення мітингів, зустрічей, донесення до громадськості та ЗМІ вимог. Учасники львівської автоколони планують провести мітинги та зустрічі з громадськістю у Луцьку, Нетішині, Славуті, Хмельницькому, Вінниці, Гайсині, Умані, Тальному, Білій Церкві.

Ініціаторами протестного автопробігу виступили: Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу, Конфедерація вільних профспілок, громадянський рух «Відсіч», Асоціація українських банків, Спілка офіцерів України, Всеукраїнське об’єднання ветеранів, Асамблея правозахисних громадських організацій України.