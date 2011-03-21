Придніпровська залізниця зробила капремонт у Марганецькій міськлікарні

Придніпровська залізниця завершила капітальний ремонт Марганецької міської лікарні, в який вклала понад 22 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, силами структурних підрозділів Придніпровської магістралі та підрядних організацій відремонтований лікарняний корпус з трьох будинків (хірургічний корпус на 100 ліжкомісць, адміністративний корпус і поліклініка на 600 відвідувань за зміну).

На цих об`єктах відремонтовано покрівлю, пофарбовані фасади, встановлені металопластикові вікна і двері, виконані роботи з облицювання плиткою стін і підлоги, з обробки стелі, замінено систему опалення, внутрішні мережі каналізації та водопроводу, виконані електромонтажні роботи, встановлено нові санітарно-технічні прилади, проведено перепланування приміщень, благоустрій прилеглої території та під`їзних шляхів.

В ремонті медичної установи було задіяно 300 робітників, з яких 150 - працівники Придніпровської залізниці.

У прес-службі нагадали, що зобов`язання з капітального ремонту лікарні Придніпровської залізниці взяла на себе у виконання п. 11 протоколу № 1 засідання Урядової комісії з розслідування причин ДТП, яка сталася біля міста Марганець 12 жовтня 2010. Капремонт лікарні розпочався 26 жовтня 2010 року.