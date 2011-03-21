Курс НБУ на 22.03.11

Офіційний курс НБУ на 22.03.11100 USD США - 794.7700 (на 21 березня - 794.7700)100 EUR - 1128.0965 (на 21 березня - 1123.0100)10 RUR - 2.8017 (на 21 березня - 2.7910)Облікові курси банківських метал лов на 22.03.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-113473.29 (на 21 березня-112499.69)961XAG10Срібло-2873.89 (на 21 березня-2793.62)962XPT10Платина-138289.98 (на 21 березня-136620.96)964XPD10Паладій-58892.46 (на 21 березня-57382.39)

Офіційний курс НБУ на 22.03.11 100 USD США - 794.7700 (на 21 березня - 794.7700) 100 EUR - 1128.0965 (на 21 березня - 1123.0100) 10 RUR - 2.8017 (на 21 березня - 2.7910) Облікові курси банківських метал лов на 22.03.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 113473.29 (на 21 березня - 112499.69) 961 XAG 10 Срібло - 2873.89 (на 21 березня - 2793.62) 962 XPT 10 Платина - 138289.98 (на 21 березня - 136620.96) 964 XPD 10 Паладій - 58892.46 (на 21 березня - 57382.39)

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