Анонс на 22 березня

* Розпочне роботу регіональна конференція Глобального екологічного фонду (ГЕФ) для представників 12-ти країн Східної Європи. Учасники: голова Глобального екологічного фонду Монік Барбю, міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський, представники 12-ти країн Східної Європи.

* Круглий стіл на тему: «Комерційне і соціальне будівництво міста Києва», присвячений залученню інвестицій у будівельну галузь столиці. Учасники: заступники голови КМДА Руслан Крамаренко і Михайло Кучук.

* У Всесвітній день води відбудеться круглий стіл на тему: «Скільки коштує вода?». Організатори - ПАТ «АК« Київводоканал », Управління комунального господарства КМДА. Учасники: перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, голова правління ПАТ «АК« Київводоканал »Валерій Ченчевий, начальник ГУ комунального господарства Дмитро Новицький, начальник ГУ з питань цінової політики Василь Яструбинський, начальник ГУ житлового господарства Володимир Стороженко, начальник ГУ екології та охорони природних ресурсів Вадим Ягодка, голова Правління Київенерго Едуард Сокловський, член Національної Комісії регулювання електроенергетики України Валерій Кальченко.

* Збори акціонерів Укрнафти

* Відбудеться брифінг Наталії Королевської, голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва та представників Ради підприємців, учасників Податкового Майдану, лідерів громадських та підприємницьких об`єднань. Питання: Звернення до Президента України щодо ситуації, що склалася в економіці у зв`язку з прийняттям Податкового кодексу, тиском контролюючих органів на підприємців, а також репресіями проти учасників податкового Майдану.

* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Інвестиційний клімат в Україні. Як змінилася інвестиційна привабливість країни за нової влади? ». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, гендиректор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев`янко.

* Прес-конференція на тему: «Війна в Лівії: чим закінчиться протистояння Каддафі із Заходом?». Учасники: президент центру Близькосхідних досліджень Олександр Богомолов та представник Міжнародної асоціації «Солдати миру» в Східній Європі, член Громадської ради при Міністерстві оборони України Юрій Донський.

* Відбудеться розширене засідання УСПП та Держмитслужби України. Будуть обговорювати питання визначення митної вартості імпортних вантажів за контрактними цінами, необхідність встановлення єдиного митного тарифу для груп товарів на всій території країни. Будуть розглядати найпоширеніші проблеми проходження митного контролю і т.п. Учасники: президент УСПП Анатолій Кінах, голова Держмитслужби України Ігор Калетник, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, гендиректор компанії «Украфлора» Олена Букало, президент УЗА Володимир Клименко, голова правління ПАТ «УкрАВТО» Олександр Козіс, керівник компанії «Інвестиційна вагонна компанія» Олександр Рудаков.

* В УНІАН відбудеться міжнародна прес-конференція на тему: «Прийняття Екологічної Конституції Євразії: ні глобальному потеплінню і новим «чорнобилям». Відбудеться презентація та урочисте підписання Екологічної Конституції Євразії, розробленої Інститутом екологічної експертизи «Зелений стандарт» на замовлення Євразійського Об`єднання Зелених Партій (ЄОЗП). Організатор: лідер партії "Зелені", голова ЄОЗП Олександр Прогнімак. Учасники: Олександр Прогнімак, голова Євразійського Об`єднання Зелених Партій, голова ПП "Зелені"; Олег Новіков, голова Білоруської партії «Зелені»; Мамбеталін Серікжан, голова партії зелених «Руханіят» (Казахстан); Анатолій Панфілов, голова Російського екологічного руху «Зелені» . ВІП-гість: Анастасія Волочкова, відома балерина, громадський активіст «зеленого» руху в Росії та Україні.

* Відбудеться відеоміст Москва - Київ - Єреван на тему: "Наслідки природних і техногенних катастроф". Учасники в Києві: заступник голови державного агентства у справах Чорнобильської зони відчуження Дмитро Бобро; заступник директора інституту геофізики НАНУ Олександр Кендзера; учасник ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС Володимир Токаревський. У Москві: гендиректор НВО "Тайфун" Росгідромету В`ячеслав Шершаков; завідувач лабораторією континентальної сейсмічності і прогнозу сейсмічної небезпеки Інституту фізики Землі ім. Шмідта РАН Олексій Зав`ялов; заст.директора Інституту фізики атмосфери ім. Обухова Олександр Гінзбург. У Єревані: директор Інституту геофізики та інженерної сейсмології ім.Назарова НАН РА Севада Оганесян.

* У Клубі Кабінету Міністрів відбудеться брифінг першого заступника міністра соціальної політики України Василя Надраги. У 14-00 почне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів. Телефон "гарячої лінії" - 254-05-65.

* Круглий стіл на тему: "Державне регулювання надлишкової концентрації сільськогосподарських земель у власності та оренді". Ініціатор проведення - Державне агентство земельних ресурсів України за підтримки Агентства міжнародного розвитку США (USAID) та асоціації "Земельний союз України".

* Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко відвідає Дністровську ГАЕС (м. Новодністровськ, Чернівецька область). Він проведе на ГАЕС розширену нараду щодо найближчих перспектив цього об`єкта і введення в експлуатацію другого гідроагрегату станції.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98