Японія відмовилася від чемпіонату світу з фігурного катання

Федерація ковзанярського спорту Японії офіційно відмовилася від проведення чемпіонату світу із фігурного катання, який повинен був пройти в Токіо з 21 по 27 березня.

Про це повідомляє Міжнародний союз ковзанярів /ІСУ/, передає ІТАР-ТАСС.

У заяві японської сторони йдеться: "Федерація ковзанярів Японії найуважнішим чином розглянула всі можливі варіанти проведення ЧС на японській території й прийшла до висновку про неможливість у нинішніх умовах організації світової першості". ЧС у Японії не відбудеться через наслідки від землетрусів і цунамі.

ІСУ із розумінням поставився до рішення японської федерації й вивчає пропозиції щодо нового місця й часу проведення ЧС, що надходять від національних федерацій інших країн.