Луганські студенти зробили 1000 оригамі на підтримку постраждалих у Японії

Студенти Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, які вивчають японську мову, разом зі своїми викладачами на згадку про загиблих і постраждалих від землетрусу в Японії, власноруч виготовили 1 тис. паперових журавликів-оригамі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі вузу, на виготовлення пішло 9 годин копіткої роботи. Ініціатором акції стала кафедра практики мовлення факультету іноземних мов університету.

Гірлянда оригамі виставлена біля Малої актової зали вишу.

В Японії журавель вважається священним птахом і, згідно з легендою, якщо зробити сембадзуру - тисячу оригамі у формі журавлика, - то будь-яке горе відступить. При цьому фігурки журавликів необхідно подарувати оточуючим, а не залишати собі. Японці вважають, що в результаті цього з`являться нові друзі, а з їхньою допомогою дійсно багато що під силу.

Студенти і викладачі ЛНУ щиро сподіваються, що важкі часи для Японії скоро минуть, і в країну знову повернеться добробут і спокій.

На 15 березня 2011 року було заплановано святкове засідання Японського клубу ЛНУ, присвячене річниці відкриття Центру вивчення японської мови та культури. Однак у зв`язку з останніми трагічними подіями в Японії було вирішено скасувати святкування.

Університет висловив своє глибоке співчуття народу Країни сонця, що сходить, яке прийняв надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Ідзава ТАДАШІ.

Як повідомлялося, 11 березня в Японії стався руйнівний землетрус. На ранок 21 березня підтверджене число загиблих становило 8,5 тисяч осіб, близько 13 тисяч вважаються зниклими без вісти.