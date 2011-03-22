Почалося засідання Міжпарламентської асамблеї України, Литви та Польщі
09:54, 22 березня 2011Різне
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У Києві розпочалось засідання 4-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.
Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь керівники парламентів трьох країн.
Учасники засідання дискутуватимуть питання щодо фактору історії в європейській ідентичності. Також обговорюватиметься тема гуманітарної складової у європейській інтеграційних процесах, зокрема, досвід минулого і потреби сьогодення.
Крім того, на засіданні відбуватиметься дискусія щодо історичного виміру взаємовідносин: національні меншини як чинник європейської цінності.
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