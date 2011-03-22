Почалося засідання Міжпарламентської асамблеї України, Литви та Польщі

У Києві розпочалось засідання 4-ї сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь керівники парламентів трьох країн.

Учасники засідання дискутуватимуть питання щодо фактору історії в європейській ідентичності. Також обговорюватиметься тема гуманітарної складової у європейській інтеграційних процесах, зокрема, досвід минулого і потреби сьогодення.

Крім того, на засіданні відбуватиметься дискусія щодо історичного виміру взаємовідносин: національні меншини як чинник європейської цінності.