Кузьмін підтвердив, що проти Кучми порушено кримінальну справу

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН підтверджує інформацію про порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р. КУЗЬМІН заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

"Питання кваліфікації справи - це питання не сьогоднішнього дня. Л.КУЧМУ підозрюють у перевищенні влади, дачі незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Гонгадзе", - сказав він.

За словами першого заступника генпрокурора, під час розслідування справи про вбивство Георгія Гонгадзе в окреме провадження було виділено справу щодо звинувачення у вбивстві журналіста колишнього генерала МВС Олексія ПУКАЧА.

Як зазначив Р. КУЗЬМІН, "у ході розслідування основної справи за фактом вбивства журналіста відпрацьовувалися організатори, співучасники, можливі замовники. Саме в результаті цього зібрано досить доказів щодо причетності Леоніда Даниловича до злочину - до вбивства Гонгадзе і незаконних дій щодо журналіста ПОДОЛЬСЬКОГО".

При цьому Р. КУЗЬМІН сказав, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. "Відповідна постанова спрямована у прикордонну службу", - сказав він.

Р. КУЗМІН висловив упевненість, що розслідування цієї справи буде закінчене найближчим часом. "Сподіваюся, справа буде завершена найближчим часом", - сказав він.

Як повідомило у понеділок, 21 березня, агентство УНН (Українські національні новини) з посиланням на джерела, наближені до ГПУ, "Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Президента України (1994-2005 рр.) Л.КУЧМИ у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе”.

Довідка УНІАН. Журналіст Г. Гонгадзе пропав у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року у лісі в Київській області було знайдено тіло без голови, яке, за висновком експертів, могло належати журналістові.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г. Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений - екс-генерал МВС О.ПУКАЧ - був у розшуку з 2005 року і був затриманий 21 липня 2009 р.

6 грудня 2010 року прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за звинуваченням О.ПУКАЧА у скоюванні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Карного кодексу України і ч. 3 ст. 166 і пп. "в", "і" ст. 93 Карного кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка та інших посадовців, вчинив умисне вбивство Г. Гонгадзе за попередньою змовою з групою осіб у зв'язку з виконанням потерпілим громадських і журналістських обов'язків.