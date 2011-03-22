У Києві 23 березня відкриється фотовиставка, присвячена проблемі туберкульозу

23 березня 2011, 12:00, Південний залізничний вокзал, фонд Рината Ахметова «Розвиток України» за підтримки «Укрзалізниці» представляє авторську фотовиставку Максима Дондюка, присвячену Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом (24 березня).

У 1995 році Всесвітня організація охорони здоров`я оголосила в Україні епідемію туберкульозу. Щодня від цього захворювання в нашій країні вмирає 30 осіб, щорічно - 10 000.

Невипадково місцем проведення був обраний вокзал - територія, яка не має соціальних меж. Цьому відповідає і головний посил виставки «Туберкульоз не вибирає клас». Захворіти на туберкульоз може кожен: можна їхати у СВ, купе або плацкарті, і мати однакові шанси заразитися. Фотографії розкривають дві сторони проблеми: туберкульоз - важке захворювання, але туберкульоз виліковний. Потрібно уважно ставитися до свого здоров`я, знати симптоми і за перших ознаках звертатися до дільничного терапевта. Про це інформують також листівки, які 24 березня будуть поширюватися в поїздах за напрямками Київ, Донецьк, Львів, Харків.

У прес-конференції, присвяченій відкриттю фотовиставки, візьмуть участь:

- Анатолій Заболотний, директор фонду Рината Ахметова «Розвиток України»

- Максим Дондюк, фотограф

- Віталій Мохорєв, перший заступник начальника ГУ охорони здоров`я КМДА

Під час заходу розглянуть питання щодо захворюваності в місті Києві, презентують плани впровадження програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» за фінансової підтримки Глобального Фонду в Києві.