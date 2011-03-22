Карасьов: порушення справи проти Кучми є сигналом Європі перед поїздкою Тимошенко до Брюсселю

Порушення кримінальної справи проти колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ у рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе є сигналом Європі перед поїздкою до Брюсселю лідера партії «Батьківщина», екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Таку думку висловив у коментарі УНІАН політолог Вадим КАРАСЬОВ.

«Це сигнал напередодні поїздки Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселю. Це погана новина для ТИМОШЕНКО. Це сигнал західним, європейським елітам під час перебування в Брюсселі ТИМОШЕНКО, що в Україні немає касти недоторканних. Чи то колишній Президент, чи то колишній прем`єр-міністр, а нині лідер опозиції. Той, хто порушив закон, той відповідатиме незалежно від статусу, регалій, заслуг перед державою. Закон один для всіх», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Політолог назвав порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ «аперитивчиком» під час зустрічей Ю.ТИМОШЕНКО з лідерами європейських еліт.

Відповідаючи на запитання, як він оцінює майбутній хід розслідування справи проти Л.КУЧМИ і чи можливе доведення його вини, В.КАРАСЬОВ сказав: «Не важливо. Важливе те, що це сигнал. Сигнал влади в наступному: перед законом рівно всі. Навіть щодо колишнього Президента, щодо того, хто ввів Віктора ЯНУКОВИЧА в політику. Навіть щодо того, хто сьогодні не перебуває в опозиції до Президента, а є його прихильником, порадником, помічником у політичному значенні цього слова. Навіть щодо цих, якщо є підстави і буде доведено (вина — УНІАН), застосовується вся сила і потужність українського закону».

«Що ж говорити про тих політиків, які справді порушили, і таке інше, і таке інше», - резюмував політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник генерального прокурора України Ренат Р.КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень на посаді прем`єр-міністра і обрала для неї підписку про невиїзд як запобіжний захід.

16 березня слідчий з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України надав Ю.ТИМОШЕНКО дозвіл на виїзд до Брюсселю 23–25 березня цього року для участі у саміті Європейської народної партії.